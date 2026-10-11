Kemah'ta öğrencilerle buluşma: vali ve rektörün samimi sohbeti

Kemah ziyaretinde buluşma:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Kemah ilçesindeki bir etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret, yerel gençlerle doğrudan iletişim kurma amacı taşıyan samimi bir ortamda gerçekleşti.

öğrencilerle sohbet ve eğitim gündemi:

Toplantıda Vali Aydoğdu ve Rektör Kuyrukluyıldız, öğrencilerin eğitim süreçleri ve üniversite yaşamına ilişkin görüşlerini dinledi. Katılımcılarla yapılan karşılıklı görüş alışverişinde, günlük eğitim deneyimleri ve beklentiler üzerine sohbetler yapıldı; öğrencilerin soruları ve önerileri doğrudan ele alındı.

programın kapanışı ve fotoğraf:

Buluşma, rektörün öğrencilere başarı dileklerini iletmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandı. Etkinlik, yerel yönetim ile üniversite arasındaki temasların güçlendirilmesine katkı sağladı ve öğrencilerle kurulan bu tür doğrudan iletişimin önemine vurgu yaptı.

VALİ AYDOĞDU VE REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU