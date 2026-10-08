Gökçe Barajı'nda ekim bereketi: su seviyesi son dört yılın ikinci en yüksek düzeyinde

Gökçe Barajı'nda su seviyesindeki son durum

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı ekim ayında yüzde 49 doluluk oranıyla ölçüldü. Ekim ayının ilk günlerinde su seviyesi yüzde 50 seviyesindeyken, 6 Ekim itibarıyla yüzde 49’a geriledi.

aylar ve mevsimsel değişim:

2026 yılı düşük seviyelerle başlamış; ocak ayında su rezervinin azalması nedeniyle kentte uygulanan planlı su kesintileri yaşanmıştı. Kesintiler, baraj seviyesinin yüzde 15e yükselmesinin ardından 13 Ocak’ta sona erdi. İlkbahar yağışlarıyla baraj hızlı yükseliş gösterdi; Nisan ayında yüzde 90, Mayıs ayında yüzde 93 ve Haziran ayında yüzde 96 seviyelerine ulaşıldı.

Yaz aylarında tekrar düşüş kaydedildi: temmuzda yüzde 88, ağustosta yüzde 74 ve eylülde yüzde 58 olarak ölçülen su seviyesi, ekim başında yüzde 50 iken 6 Ekim'de yüzde 49’a indi.

yıllararası karşılaştırma:

Ekim ayı verileri yıllar bazında değerlendirildiğinde Gökçe Barajı'nın doluluk oranları şu şekilde kaydedildi: 2023: yüzde 52, 2024: yüzde 38, 2025: yüzde 30 ve 2026: yüzde 49. Bu sonuçla baraj, son dört yılın ekim ayları içinde 2023'ün ardından en yüksek ikinci su seviyesine ulaşmış oldu.

Yetkililer ve yerel yönetimin izleme çalışmaları ile barajın doluluk düzeyinin mevsimsel yağışlara bağlı olarak değiştiği, su kaynakları yönetiminin önümüzdeki dönemlerde de takip edileceği belirtiliyor.

GÖKÇE BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 49 OLARAK ÖLÇÜLÜRKEN, EKİM AYI VERİLERİNE GÖRE DOLULUK ORANININ BİR ÖNCEKİ DÖNEMİN ÜZERİNDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ.