Gökçeada'da dayanışma odaklı toplantı: sosyal yardımlarda uygulama ve erişim ele alındı

Gökçeada'da sosyal yardımlaşma değerlendirmesi

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede yürütülen sosyal yardım ve dayanışma faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

gündem maddeleri ve kararlar:

Heyet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gelen yardım taleplerini ve diğer gündem maddelerini görüşerek karara bağladı. Kararlar; başvuruların değerlendirilmesi, desteklerin önceliklendirilmesi ve uygulamaya geçirme sürecine ilişkin adımları içeriyor.

uygulama ve erişimin güçlendirilmesi:

Toplantıda konuşan Kaymakam Osman Acar, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olunacağını vurguladı. Acar, sosyal desteklerin vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

GÖKÇEADA KAYMAKAMI OSMAN ACAR’IN BAŞKANLIĞINDA, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (SYDV) MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.