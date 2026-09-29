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Tatbikatta Nahçıvan vurgusu: Birliğin Gücü-2026 tatbikatından görüntüler

MSB, Azerbaycan ev sahipliğindeki Birliğin Gücü-2026 tatbikatına dair Nahçıvan'da icra edilen faaliyetlere ait görüntüleri paylaşarak koordinasyon ve hazırlığı öne çıkardı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Emre Koç

Tatbikatta Nahçıvan vurgusu: Birliğin Gücü-2026 tatbikatından görüntüler

MSB'den paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Yayınlanan içerikte tatbikatın Nahçıvan'da icra edilen safhasına ilişkin kareler yer aldı ve yapılan çalışmalar takipçilerin bilgisine sunuldu.

Görüntüler ve paylaşım:

MSB paylaşımında "Birliğin Gücü sahada" notuna yer verildi. Yayındaki görseller, özellikle Nahçıvan'daki faaliyetleri gösterirken, paylaşımda şu ifadeler kaydedildi: "Ortak eğitim, güçlü koordinasyon, yüksek hazırlık!"

Ortak eğitim ve hazırlık:

Resmî paylaşım, Azerbaycan ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin amacını özetliyor; Nahçıvan'da yürütülen faaliyetler, katılımcı birlikler arasındaki iletişim ve eşgüdüm kabiliyetinin vurgulanmasına hizmet etti. Paylaşılan görüntüler, tatbikatın saha uygulamalarına ve hazırlık seviyesine dair doğrudan görsel kanıt sunuyor.

MSB'nin sosyal medya iletisi, etkinliğin ortak eğitim boyutunu, koordinasyonunun gücünü ve hazırlık düzeyini kamuoyuna aktarma amacı taşıdı.

MSB’den ‘Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’ paylaşımı

MSB’den ‘Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’ paylaşımı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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