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Gökçeada’nın kayıp Atik Camii’si aslına uygun yeniden ihya ediliyor

Kanuni Sultan Süleyman döneminden kalan 1556 tarihli Atik Camii, proje ve onay süreçlerinin tamamlanmasıyla aslına uygun olarak yeniden inşa edilmeye hazırlanıyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gökçeada’nın kayıp Atik Camii’si aslına uygun yeniden ihya ediliyor

Atik Camii’nin yeniden ihyası:

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1556 yılında Gökçeada’da inşa edilen ve zaman içinde yıkılarak günümüze ulaşamayan tarihi Atik Camii için yürütülen çalışmalar önemli bir aşamaya geldi. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, caminin yeniden inşa edilmesine ilişkin proje, onay süreçleri ve uygulama takvimi ele alındı.

Toplantıda, Atik Camii’nin tarihî kimliğine ve özgün mimarisine sadık kalınarak ihya edileceği vurgulandı. Proje safhasındaki planlama ve bürokratik onayların tamamlanmasının ardından temel kazı ve inşa çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Proje süreci ve uygulama takvimi:

Yetkililer, proje ve onay süreçlerinin sonlandığını belirterek caminin temelinin Kasım ayı içerisinde atılmasının hedeflendiğini aktardı. Uygulama takvimi toplantıda ele alınan başlıca konular arasında yer aldı; taşınması gereken belgeler, restorasyonun teknik gereksinimleri ve saha hazırlıkları üzerinde duruldu.

Kaymakam Osman Acar, projenin aslına uygun yürütüleceğini şu sözlerle özetledi: "Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1556 yılında inşa edilen Atik Camii’mizi tarihî kimliğine ve özgün mimarisine sadık kalarak yeniden Gökçeada’mıza kazandıracağız. Böylece asırlar öncesinden bizlere emanet edilen bir ecdat yadigârını yeniden inşa ve ihya etmiş olacağız."

Tarihi mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması:

Caminin yeniden ihyasıyla birlikte Gökçeada’nın tarihî mirasının korunması, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurulması ve önemli bir kültür varlığının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Yerel yönetim yetkilileri, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmanın bölge için kültürel bir kazanım olacağına dikkat çekti.

Uygulama aşamasında, mimari özgünlüğün korunması ve malzeme seçiminde dönemin izlerini yansıtan yaklaşımlar benimsenmesi planlanıyor. Önümüzdeki dönemde saha hazırlıkları tamamlandıkça halkın bilgilendirilmesine yönelik adımların atılması bekleniyor.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE, 1556 YILINDA ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNE İNŞA EDİLEN VE...

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE, 1556 YILINDA ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNE İNŞA EDİLEN VE ZAMAN İÇERİSİNDE YIKILARAK GÜNÜMÜZE ULAŞAMAYAN TARİHİ ATİK CAMİİ’NİN YENİDEN İHYA EDİLECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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