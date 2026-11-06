Toprağı korumak ve verimi artırmak: Hitit Üniversitesi çalıştayı sürdürülebilir tarımı gündeme taşıdı

çalıştayda öne çıkanlar

Hitit Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi tarafından düzenlenen 'İklim Değişikliği Perspektifinden Toprak ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı', Kuzey Kampüsü İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışa Vali Yardımcısı Armağan Önal, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve akademisyenler katıldı.

hümik asit çalışmalarının bulguları:

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı ve Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu çalışmalara ilişkin ayrıntılar paylaştı. Bakanlıkla imzalanan protokol kapsamında geçen yıl 30 bin litre hümik asit temin edildi ve 6 bin dekar alanda, 5 bin dekar alanda 600 çiftçiyle, 40 ilde uygulama yapılarak etkileri değerlendirildi. Çolakoğlu, söz konusu uygulamanın 'ortalama yüzde 30 daha verimi artırdığına' şahit olduklarını belirtti.

Konuşmasında hümik asidi tanımlayan Çolakoğlu, bunun bir gübre olmadığını, doğal bir bileşen olduğunu ve kömürleşme öncesi organik madde döneminin sıvı haline benzediğini vurguladı. Bu yıl ise 50 bin litre hümik asidin yedi bölgedeki illere gönderildiğini, uygulamanın bu kez mera ve hayvancılık alanlarında yaygınlaştırılacağını açıkladı. Çolakoğlu, amaçlarının 'daha bilinçli, daha akıllı çiftçilerle daha verimli, daha kaliteli toprak' elde etmek olduğunu söyledi ve 'Biz topraklarımızı her gün artıramayız. Dolayısıyla o birim alandan elde edilen ürün miktarını artırmayı öğrendiğimizde bugünden çok daha iyi şeyler yaptığımızı herkes görecek' ifadelerini kullandı.

çalıştayın hedefleri ve bilimsel çıktı beklentisi:

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ise toprağın yaşamın temeli olduğuna dikkat çekti. Başcı, iklim değişikliği, kuraklık, erozyon ve bilinçsiz kaynak kullanımının toprağı tehdit ettiğini; Çorum'un tarım ve hayvancılık potansiyeli dikkate alındığında suyun verimli kullanımı ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin geliştirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Çalıştay dört tematik masada yürütülecek: toprak sağlığı ve verimliliği, iklim değişikliği, çölleşme ve erozyon, mera ve hayvancılık ile sürdürülebilir toprak yönetimi ve geleceğin tarımı. Başcı, yapılacak çalışmaların Çorum'un mevcut potansiyelini ve gelişim alanlarını belirlemeye hizmet etmesini ve ortaya konacak bilimsel katkıların bir yayına dönüştürülmesini arzu ettiklerini ifade etti. Ancak en büyük beklentilerinin sadece bir yayın değil, bu bilgilerin sürdürülebilir ekonomi ve tarım politikalarına dönüştürülmesi ve paydaşlar tarafından uygulanabilir olması olduğu vurgulandı.

Program, 'toprak sağlığı', 'iklim değişikliğinin tarımsal sistemler üzerindeki etkileri' ve 'sürdürülebilir toprak yönetimine ilişkin bilimsel ve uygulamalı yaklaşımlar' konularındaki sunumlarla sürdü.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANI VE TARIM TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ DR. BÜLENT KAHRAMAN ÇOLAKOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU