Gökyüzünde akın: Tekirdağ semalarını dolduran leylekler güneye süzülüyor

Tekirdağ semalarında görsel şölen

Doğanın en dikkat çekici döngülerinden biri olan leyleklerin sonbahar göçü, Türkiye üzerinde özellikle Tekirdağ semalarında yoğun görüntüler oluşturdu. Yüz binlerce leylek, Avrupa ve Balkanlar’daki üreme alanlarından çıkarak kışı geçirmek için güneye doğru hareket ediyor.

Görüntüler ve yerel gözlemler:

Ağustos ayı ile başlayan hareketlilikte Trakya üzerinden giriş yapan sürüler, Süleymanpaşa başta olmak üzere kent merkezinin üzerinde sürü halinde süzüldü. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, gökyüzünü kaplayan kuş topluluklarının oluşturduğu düzeni ve yoğunluğu belgeledi. Daha önce Çorlu girişinde de direkler ve ağaçlık alanlarda yoğunlaşan leylek sürüleri kaydedilmişti.

Rotalar, davranış ve öncelikler:

Avrupa ve Balkanlar’dan yola çıkan leylekler, Türkiye içinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ güzergahını izleyerek İstanbul Boğazı ve Belen Geçidi gibi hava koridorlarına yöneliyor. Denizlerin üzerindeki soğuk hava koşulları nedeniyle karasal güzergâhları tercih eden kuşlar, gündüz oluşan termal hava akımlarından yararlanarak uzun süre kanat çırpmadan süzülebiliyor.

Uzmanlar göçün Eylül sonuna kadar devam etmesini bekliyor ve bu dönemde sulak alanların korunmasının, ayrıca göç güzergâhlarındaki enerji nakil hatlarının kuşlar için güvenli hale getirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Yerel gözlemler ve kayıtlar, göç yollarının izlenmesinin hem kuş koruma hem de altyapı güvenliği açısından gerekliliğini vurguluyor.

DOĞANIN EN GÖRKEMLİ DÖNGÜLERİNDEN BİRİ OLAN LEYLEKLERİN SONBAHAR GÖÇÜ BAŞLADI.