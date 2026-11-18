Bakanla kabul:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen kabulde, Portekiz'in Albufeira kentinde yapılan SU-DS 12. Down Sendromlu Açık Yaş Dünya Yüzme Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle dikkat çeken Özel Sporcular Down Yüzme Milli Takımı'nı ağırladı. Kabulde milli sporcuların yanı sıra Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetimi ve antrenörler de yer aldı.

milli takımın uluslararası başarısı:

1-6 Kasım 2026 tarihlerinde Albufeira'da gerçekleşen şampiyonada takım sporcuları, toplam 10 madalya kazanarak ülkeye döndü: 1 altın, 5 gümüş ve 4 bronz. Bakan Bak, bu başarıyı karşılamada sporcularla sohbet etti ve elde ettikleri derecelerden dolayı tebriklerini iletti.

Topluluk içinde sporcuların hem mücadele azmi hem de centilmenlikleri vurgulandı; toplantıda sporcuların uluslararası arenada ülkenin bayrağını dalgalandırmasının önemine işaret edildi.

altyapı yatırımları ve destek vurgusu:

Bakan Bak, son 25 yılda Türkiye genelinde spor altyapısına yapılan yatırımlara dikkat çekti ve başarılı sonuçların arkasında bu yatırımların bulunduğunu söyledi. Bakanın sözleri arasında, "Sizlerle bir arada olmak bizlere ayrı bir heyecan, enerji, ve mutluluk veriyor" ifadesi öne çıktı; ayrıca, "Down Sendromlu sporcularımızın kazanma azmi, centilmence mücadeleleri tüm madalya ve kupaların üzerindedir" değerlendirmesini paylaştı.

Bakan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her şehre yapılan spor tesisleri ve sporculara sunulan imkanların başarıların temelini oluşturduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, inşa edilen engelsiz spor tesisleri sayesinde sporun erişilebilirliği kolaylaştığı ve bu yöndeki çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Toplantı, Bakan Bak'ın sporcuları ayrı ayrı tebrik etmesi ve başarılarının devamını dilemesiyle sonlandı. Kabul, milli takımın hem sportif başarısını hem de toplum nezdindeki temsil değerini bir kez daha ön plana çıkardı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, 10 MADALYA KAZANAN ÖZEL SPORCULAR DOWN YÜZME MİLLİ TAKIMIYLA BULUŞTU.