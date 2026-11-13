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Gölcük'te kökünden sökülen ağaç elektrik kablolarını kopardı, 642. sokak ulaşıma kapandı

Gölcük İpekyolu Mahallesi 642. Sokak'ta kökünden sökülen ağaç elektrik kablolarını kopardı, sokağı ulaşıma kapattı; çalışmalar başladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölcük'te kökünden sökülen ağaç elektrik kablolarını kopardı, 642. sokak ulaşıma kapandı

Olayın gelişimi:

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi İpekyolu Mahallesi 642. Sokakta meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaç, henüz bilinmeyen bir nedenle kökünden sökülerek devrildi. Ağacın gövdesi sokağın üzerine düşerken, çarpmanın etkisiyle elektrik kabloları koptu ve hatlarda hasar oluştu.

Müdahale ve trafik:

Devrilen ağaç nedeniyle sokak araç geçişine kapandı. Bölgede can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi; olayda yaralanma olmadı. Kısa sürede olay yerine yönlendirilen ekipler, ağacın kaldırılması ve kopan hatların güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

Yetkililer, öncelikle güvenlik tedbirlerinin alınacağını, hattın onarılması ve ağacın kaldırılmasının tamamlanmasının ardından sokağın yeniden ulaşıma açılacağını belirtti. Bölge sakinleri ve sürücüler, yetkililerin çalışmalarını tamamlamasını bekliyor.

KOCAELİ&#039;NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE YOL KENARINDAKİ BİR AĞACIN DEVRİLMESİ SONUCU SOKAK ULAŞIMA KAPANDI....

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE YOL KENARINDAKİ BİR AĞACIN DEVRİLMESİ SONUCU SOKAK ULAŞIMA KAPANDI. DEVRİLEN AĞACIN ELEKTRİK KABLOLARINI DA KOPARDIĞI OLAYDA YARALANAN OLMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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