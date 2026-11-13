Yaya geçidinde görevine giderken çarpıldı: hemşire yaralandı

İnegöl'de yaya geçidinde kaza: hemşire yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan hemşire zarar gördü.

Kaza nasıl gerçekleşti:

O esnada, iddiaya göre Zeynep Ç.'ye, Hamdi Ç. (79) yönetimindeki 65 ACU 617 plakalı cip (46) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı ve çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle olay yerinde ilk değerlendirme yapıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı hemşire, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; olayın oluş şekli ve sorumluluk hususları yönünde inceleme sürüyor.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN SAĞLIK EKİPLERİNCE İLK MÜDAHALESİ YAPILAN YARALI HEMŞİRE AMBULANSLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.