Ladik'te kamu çalışanları arasında masa tenisi buluşması

Ladik'te kurumlar arası masa tenisi turnuvası

Samsun'un Ladik ilçesinde, kamu personelinin fiziksel aktiviteye katılımını artırmak ve kurumlar arası iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası masa tenisi turnuvası ilçede yoğun ilgi gördü. Etkinlik, katılımcılara spor yapma ve mesai dışı sosyal etkileşim kurma olanağı sağladı.

turnuvaya katılanlar ve organizasyon:

Turnuva, Ladik Sağlıklı Nefes Projesi kapsamında gerçekleştirildi ve organizasyonunda Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyon görevini üstlendi. Etkinliğe; Ladik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kırtan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Kabadayı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gürkan Özel ile kamu çalışanları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Katılımcılar turnuva boyunca hem rekabet etti hem de kurumlar arası ilişkileri pekiştirdi.

projenin amaçları ve turnuvanın rolü:

Ladik Sağlıklı Nefes Projesi-Eğitim Kurumlarında Tütün Bağımlılığıyla Mücadele ve Çalışan Destek Programı, çalışan sağlığını bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi hedefliyor. Projenin temel başlıkları arasında tütün bağımlılığıyla mücadele, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve çalışanların genel iyi oluşunun desteklenmesi yer alıyor. Düzenlenen masa tenisi turnuvası, hareketli yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve sağlıklı yaşam faaliyetlerini ilçedeki kurumlarda yaygınlaştırmak amacıyla bu hedeflere somut bir katkı sundu.

Etkinlik, katılımcılara günlük iş rutininden uzaklaşıp fiziksel aktiviteye zaman ayırma imkânı verirken, kurumlar arası dayanışma ve iletişimin güçlenmesine de zemin hazırladı. Yetkililer, benzer sosyal ve sportif etkinliklerin sağlık odaklı projelerin tamamlayıcısı olarak önemine vurgu yaptı.

LADİK İLÇESİNDE, KAMU PERSONELİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI TEŞVİK ETMEK VE KURUMLAR ARASI SOSYAL ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK AMACIYLA “KURUMLAR ARASI MASA TENİSİ TURNUVASI” DÜZENLENDİ.