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Tekirdağ’da ekim operasyonlarının bilançosu: 297 şüpheli, 37 tutuklama

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın ekim 2026 operasyonlarında 297 şüpheli yakalandı, 37 tutuklama gerçekleşti; çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tekirdağ’da ekim operasyonlarının bilançosu: 297 şüpheli, 37 tutuklama

operasyon bilançosu:

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı. İl genelinde düzenlenen operasyonlarda toplam 297 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 37’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

silah, araç ve mühimmat ele geçirildi:

Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Ele geçirilenler arasında 6 tabanca, 460 tabanca mühimmatı, 8 av tüfeği ve 687 av tüfeği mühimmatı sayıldı. Ayrıca olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 3 otomobil ile 2 sahte plaka tespit edildi.

uyuşturucu ve ilgili materyaller:

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda çeşitli türlerde maddeler ele geçirildi. Bunlar arasında 1 kilo 49 gram kubar esrar, 2 gram skunk, 253 gram bonzai, 168 gram kokain, 233 gram metamfetamin ve 112 gram eroin yer aldı. Aramalarda ayrıca 14 bin 96 adet sentetik ecza, 65 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi bulundu.

kaçakçılık ve sahtecilik operasyonları:

Kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarda ciddi miktarda ürün ele geçirildi. Kayıtlara geçen buluntular arasında 7 adet sahte çek, 1 bin 162 adet sahte konfeksiyon ürünü ve 46 bin 332 litre etil/metil alkol yer aldı. Ayrıca operasyonlarda 91 bin 73 litre alkollü içki, 18 bin 570 adet bandrol, 2 elektronik makaron doldurma makinesi, 3 bin 233 kilogram açık tütün, 224 bin 460 adet dolu makaron, 111 bin 960 adet makaron ve 2 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi.

tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı:

Tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda da çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 2 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 tarama cihazı, 36 adet tarihi eser, 10 dedektör ve 31 adet muhtelif kazı malzemesi bulunuyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

TEKİRDAĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, SİLAH KAÇAKÇILIĞININ...

TEKİRDAĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, SİLAH KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ VE KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 1-31 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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