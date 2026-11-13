Mersin'de silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi: yeni evli çiftin resmi nikahı bekleniyordu

Olayın gelişimi:

Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 kara yolu kenarındaki iş yerlerinin önünde dün akşam saat 20.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırı, bölgeyi kısa sürede güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesine muhtaç bıraktı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, M.F.G. (30) kaldırımda yürürken yanında getirdiği tüfekle çevreye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu, Suriye uyruklu Anna Barakat (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda ayrıca; eşi Hasan Sevindik, Reşat Köroğlu, Mustafa Can Samırkaş ile eşi Gülsüm Gizem Tunç Samırkaş yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurarak ağır yaralandı.

Soruşturma ve adli işlemler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahalelerin ardından toplam 5 yaralıyı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası, hayatını kaybeden Anna Barakat'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olay yerindeki delil çalışmaları ve görgü tanıklarıyla yapılan ilk görüşmeler doğrultusunda saldırganın hareket şeklini ve tüfeğin kaynağını araştırıyor. Olay yerinde bulunan mühimmat ve balistik incelemeler sürecin merkezinde yer alıyor.

Mağdurlar ve tedavi süreci:

Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan durumları ağır olan, adliye personeli olduğu öğrenilen Hasan Sevindik için öğleden sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevindik'in cenazesinin morga alındığı, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından defin için memleketi Adana'ya gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

Yetkililer, saldırının arka planını aydınlatmak ve olası bağlantıları tespit etmek amacıyla soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, ölen çiftin ilişkisine dair verilen bilgilerde; Anna Barakat ile Hasan Sevindik'in yaklaşık bir ay önce düğün yaptıkları ancak resmi nikah işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Görgü tanıkları, iş yerleri yoğunluğuna sahip bu güzergahta güvenlik önlemlerinin ve kamera kayıtlarının soruşturma açısından önem taşıdığını vurguladı. Olayla ilgili adli ve sağlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından yetkililer tarafından ek bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.

SEVİNDİK'İN CENAZESİ MORGDAN ADLİ TIPA GÖNDERİLİRKEN YAPILACAK İŞLEMLERİN ARDINDAN DEFİN EDİLMEK ÜZERE MEMLEKETİ ADANA'YA GÖNDERİLMESİNİN PLANLANDIĞI ÖĞRENİLDİ.