Malatya'da enkaz parçaları tırlara yüklenerek bölgeden taşınıyor

Kaza ve kayıplar:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.
Enkaz kaldırma ve arama çalışmaları:
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, kaza alanında arama, tarama ve delil toplama çalışmalarına başladı. Ekipler, helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulguları titizlikle topladı.
Taşıma ve saha düzenlemesi:
Toplanan enkaz parçaları güvenlik önlemleri altında tırlara yüklenerek bölgeden taşınıyor. Yetkililer, arama ve tarama çalışmalarında sona gelindiğini ancak ekiplerin kaza alanındaki incelemeleri ile güvenlik kontrollerinin sürdüğünü bildirdi.
Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında enkaz parçaları tıra yüklenerek taşınıyor
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