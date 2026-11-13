Malatya'da enkaz parçaları tırlara yüklenerek bölgeden taşınıyor

Kaza ve kayıplar:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

Enkaz kaldırma ve arama çalışmaları:

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, kaza alanında arama, tarama ve delil toplama çalışmalarına başladı. Ekipler, helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulguları titizlikle topladı.

Taşıma ve saha düzenlemesi:

Toplanan enkaz parçaları güvenlik önlemleri altında tırlara yüklenerek bölgeden taşınıyor. Yetkililer, arama ve tarama çalışmalarında sona gelindiğini ancak ekiplerin kaza alanındaki incelemeleri ile güvenlik kontrollerinin sürdüğünü bildirdi.

Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında enkaz parçaları tıra yüklenerek taşınıyor