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Malatya'da enkaz parçaları tırlara yüklenerek bölgeden taşınıyor

Samanköy'de meydana gelen S-70 tipi helikopter kazasında 4 asker şehit oldu; enkaz parçaları tırlara yüklenerek bölgeden taşınıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da enkaz parçaları tırlara yüklenerek bölgeden taşınıyor

Kaza ve kayıplar:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

Enkaz kaldırma ve arama çalışmaları:

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, kaza alanında arama, tarama ve delil toplama çalışmalarına başladı. Ekipler, helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulguları titizlikle topladı.

Taşıma ve saha düzenlemesi:

Toplanan enkaz parçaları güvenlik önlemleri altında tırlara yüklenerek bölgeden taşınıyor. Yetkililer, arama ve tarama çalışmalarında sona gelindiğini ancak ekiplerin kaza alanındaki incelemeleri ile güvenlik kontrollerinin sürdüğünü bildirdi.

Malatya&#039;da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında enkaz parçaları tıra yüklenerek...

Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında enkaz parçaları tıra yüklenerek taşınıyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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