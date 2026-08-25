Büyük taarruzun 104. yılında Kurtulmuş: kardeşlikten yükselişe açılan kapı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşması:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz'un 104. yıl töreninde yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ilk yarısında yaşanan terör ve bölünme pratiklerinin ülkeye ağır maliyetler getirdiğini söyledi. Şuhut Stadyumu'nda konuşan Kurtulmuş, tarihten çıkarılacak derslere ve milletin ortak hafızasına dikkat çekti.

Tarih, dersler ve milli birlik mesajı:

Kurtulmuş, tarihin ibret almak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmak için bir güç olduğunu ifade ederek Kuvâ-yi Milliye ve kuvvet-i maneviyeyi anmanın önemine vurgu yaptı. Konuşmasında etnik fitne ve ayrıştırıcı söylemlerin cumhuriyetin ilk dönemlerinde oynadığı olumsuz rolleri hatırlattı: "Sen Türk'sün, sen Kürt'sün" gibi söylemlerle coğrafyanın parçalanmaya çalışıldığını, bunun yanında terör örgütlerinin cumhuriyetin birinci asrının neredeyse yarısını çaldığını belirtti.

Kurtulmuş, bu süreçte kaybedilen canlara ilişkin duygularını paylaşırken, şehit ailelerinin gösterdiği metaneti örnek gösterdi: "O mücadelede şehit olanların hiçbirisinin ailesinden biz bir isyan sözü duymadık. Herkes 'Vatan sağ olsun, millet sağ olsun' dedi, dua etti."

Yeni yol: kardeşlik, birlik ve yükseliş:

Konuşmanın merkezinde ikinci asra dönük umut vardı. Kurtulmuş, cumhuriyetin ikinci asrının başında artık yeni bir kapının açıldığını söyledi ve bu yola ilişkin şu tespitleri paylaştı: ülkenin evlatlarını etnik aidiyet, mezhep ya da meşrep üzerinden birbirine düşman etmenin artık mümkün olmayacağı; ayrımcılık ve ayrılıkçılığa yer verilmeyeceği. Bu çerçevede 86 milyon vatandaşın ortak yürüyüşüne vurgu yaptı.

Kurtulmuş, terörle mücadelede yaşanan kayıpların ekonomik ağır yükünü de rakamla hatırlattı: "Binlerce canımız şehit olmuş, binlerce insanımız ölmüş. 2,3 trilyon dolar büyük bir kayba uğramışsak artık önümüzde yeni bir kapı açılmış, yeni bir yolun başlangıcındayız." Bu yeni yolun adını ise "Türkiye'nin önlenemez yükselişi" olarak koydu ve ekonomik istikrar, bölgesel liderlik ile küresel ağırlığa işaret etti.

Kurtulmuş sözlerini, birliğin, dirliğin ve tarihî mirasın korunmasının şehitlerin ruhuna olan vefanın gereği olduğu şeklinde tamamladı; hedefin artık şehit cenazelerinin gelmediği, sadece kardeşlik türkülerinin söylendiği bir Türkiye inşa etmek olduğunu ifade etti.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının "Kurtuluş Savaşı" konulu gösterileri ile sona erdi.

TBMM BAŞKANI PROF. DR. NUMAN KURTULMUŞ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BİRİNCİ ASRININ İLK 50 YILININ TERÖRE HEBA EDİLDİĞİNİ KAYDEDEREK, "BİNLERCE CANIMIZ ŞEHİT OLMUŞ, BİNLERCE İNSANIMIZ ÖLMÜŞ. 2,3 TRİLYON DOLAR BÜYÜK BİR KAYBA UĞRAMIŞSAK ARTIK ÖNÜMÜZDE YENİ BİR KAPI AÇILMIŞ, YENİ BİR YOLUN BAŞLANGICINDAYIZ. BU YOL KARDEŞLİK YOLUDUR. BU YOL BİRLİK VE BERABERLİK YOLUDUR" DEDİ.