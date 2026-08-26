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Kuluncak belediye başkanı MHP yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdi

Malatya'nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek liderlerle görüştü, 5 Eylül açılışına davet etti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Elif Demir

Kuluncak belediye başkanı MHP yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdi

kuluncak belediye başkanının ziyaret programı:

Malatya'nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında parti yönetimiyle yüz yüze görüşmeler yapılarak yerel projeler ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

toplantılarda kimlerle bir araya geldi:

Cengiz, görüşmeleri çerçevesinde Genel Başkan Devlet Bahçeli, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile görüştü.

açıklama ve davet:

Ziyaretin ardından konuşan Başkan Cengiz, Devlet Bahçeli'nin hayır dualarını aldıklarını belirtti ve Genel Başkan Bahçeli ile genel başkan yardımcılarını 5 Eylül'de Kuluncak'ta düzenlenecek toplu açılış törenine davet ettiklerini ifade etti.

Cengiz, nazik kabulleri, yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Bahçeli, genel başkan yardımcıları ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman'a teşekkür etti. Ziyaret, yerel yönetim ile merkezi parti organları arasındaki ilişki ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ, MHP GENEL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ, MHP GENEL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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