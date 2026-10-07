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Bandırma'da palamut fiyatında hızlı düşüş tüketicinin yüzünü güldürdü

Bandırma'da birkaç gün içinde tanesi 100 liradan 75 liraya düşen yaklaşık 850 gramlık palamut, fiyatın gerilemesiyle tezgâhlarda daha çok alıcı buluyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bandırma'da palamut fiyatında hızlı düşüş tüketicinin yüzünü güldürdü

Bandırma'da palamut satış fiyatı geriledi

Bandırma'da seyyar balıkçı tezgâhlarında palamut fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Birkaç gün önce tanesi 100 liradan satılan palamutlar, kısa sürede fiyat indirimiyle vatandaşlara 75 liradan sunuluyor.

Fiyat değişimi ve tüketici tepkisi:

Yaklaşık 850 gram ağırlığındaki palamutlar, tezgâhlarda 75 liradan satışa çıkarıldı. Fiyatın gerilemesiyle birlikte palamuta yönelik ilginin arttığı, alıcıların tezgâhlara daha sık uğradığı gözleniyor.

Sektörden gözlemler:

25 yıldır balık sektöründe seyyar satış yapan esnaf Samet Kayalı, palamutun şu anda tezgâhlarda 75 liradan satıldığını belirtti. Kayalı, fiyat düşüşünün satışlara yansıdığını ve palamutun Bandırma'da vatandaşların tercih ettiği bir seçenek hâline geldiğini ifade etti.

Şimdilik fiyatlardaki gerileme tüketicilere yansıyan somut bir rahatlama sağlasa da, ilerleyen günlerde fiyat hareketlerinin nasıl şekilleneceği izlenecek.

BANDIRMA’DA PALAMUTUN FİYATI 75 LİRAYA DÜŞTÜ

BANDIRMA’DA PALAMUTUN FİYATI 75 LİRAYA DÜŞTÜ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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