Kaz yetiştiriciliğinde yeni ivme: Türkiye dünyada yedinci sırada

Türkiye'nin kaz varlığı ve çalıştayın hedefi

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğündeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından düzenlenen 8. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde başladı. Açılış konuşmalarında sektörün bilimsel çalışmalar ve AR-GE ile güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. TAGEM Genel Müdürü Dr. Şerafettin Çakal Türkiye'nin kaz varlığının yaklaşık 1,3 milyon ila 1,4 milyon baş arasında olduğunu, bu rakamla ülkenin dünyada 7'nci sırada yer aldığını ve son 10 yılda varlıkta yaklaşık %40 artış görüldüğünü aktardı.

çalıştayta öne çıkan başlıklar:

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Kerim Kılınç, kazların güçlü adaptasyon yeteneğine dikkat çekerek enstitü bünyesinde yaklaşık dört yıldır kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Çalıştay programında ıslah çalışmaları, damızlık materyal temini, kuluçka ve palaz üretimi, biyogüvenlik önlemleri, hastalıklarla mücadele yöntemleri ile kaz tüyü ve diğer ürünlerin değerlendirilmesi gibi teknik konular detaylı şekilde ele alınıyor.

kırsal kalkınma ve iş birlikleri:

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk kaz yetiştiriciliğinin kırsal alanlarda ekonomik canlılık sağlayabileceğine dikkat çekti. Üretimde verim ve kalite standartlarının yükseltilmesi, modern yetiştiricilik tekniklerinin yaygınlaştırılması, ürünlerin pazarlanması, markalaşma ve sürdürülebilirliğin sektörün geleceği için belirleyici olduğunun altı çizildi. Öztürk, kamu kurumları, üniversiteler, sektör temsilcileri ve üreticiler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çalıştay, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Musa Sarıca başkanlığındaki oturumlarla sürdü. Aksaray, Samsun ve Kastamonu başta olmak üzere farklı illerden akademisyenler, uzmanlar, kamu temsilcileri ve üreticilerin katıldığı etkinlikte, sektörü doğrudan etkileyen iklim değişikliği, nüfus artışı ve gıda arz güvenliği gibi gündemler de tartışılıyor.

İki gün sürecek program, 8 Ekim tarihinde düzenlenecek Kaz Günü etkinlikleriyle devam edecek; program kapsamında kaz gastronomisi sunumları, kaz tüyü ürünleri sergisi ve teknik geziler yer alacak. Programa TAGEM Genel Müdürü Dr. Şerafettin Çakal, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş ile Kaz Yetiştiriciliği Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Burak Şahinkaya'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve üretici katıldı.

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRÜ DR. ŞERAFETTİN ÇAKAL, TÜRKİYE'NİN DÜNYADA KAZ VARLIĞI BAKIMINDAN 7'NCİ SIRADA BULUNDUĞUNU BELİRTEREK, ÜLKENİN SAHİP OLDUĞU TARIMSAL VE GENETİK KAYNAKLARI KORUMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.