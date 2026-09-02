Sıcaklarda artan ishal vakalarında asıl tehlike: sıvı kaybı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden uyarı:

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Salim Reşitoğlu, sıcak havaların etkisiyle yaz aylarında ishal vakalarında artış görülebileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Reşitoğlu, bu dönemde en önemli riskin sıvı kaybı olduğunu vurguladı.

Sıvı kaybı ve beslenme:

Dr. Reşitoğlu, ishal sırasında yeterli sıvı alımının öncelikli olduğunu söyledi. Su ve ayranın yanı sıra tuz içeren çorbaların tüketilmesinin faydalı olabileceğini, mideyi yormayacak ve kolay yenebilen gıdaların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle patates püresi, tuzlu pirinç lapası ve muz gibi besinlerin tercih edilebileceğini aktardı. Çocuklarda sıvı kaybının daha yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ne zaman hekime başvurulmalı:

Reşitoğlu, ishalin her zaman basit bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini belirterek bazı durumlarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi. İshalin 2-3 günden uzun sürmesi, dışkıda kan görülmesi, şiddetli karın ağrısı, yüksek ateş veya şiddetli kusma gibi belirtiler görüldüğünde tıbbi değerlendirme gerektiğini söyledi. Ayrıca kişi yeterli sıvı alamıyor veya hiçbir şey yiyip içemiyorsa sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Hijyen ve gıda güvenliği:

Yaz aylarında gıdaların daha hızlı bozulduğuna dikkat çeken Reşitoğlu, kirli eller ve güvenilir olmayan su kaynaklarıyla mikroorganizmaların bulaşabileceğini ifade etti. Ellerin sık sık ve doğru şekilde yıkanmasının önemine vurgu yaptı ve açıkta satılan, uygun şartlarda muhafaza edilmeyen gıdaların tüketilmemesini önerdi. Taze, temiz ve iyi pişmiş yemeklerin tercih edilmesi ile içme suyunun güvenilir kaynaklardan sağlanması gerektiğini belirtti.

İshal tedavisinde hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiğini de hatırlatan Dr. Reşitoğlu, sıcak havalarda çocukların korunması için yeterli sıvı tüketimi, doğru beslenme ve hijyen kurallarına uyulmasının önemini vurguladı. Tüm vatandaşlara sağlıklı günler diledi.

YAZ AYLARINDA ARTAN İSHAL VAKALARINDA SIVI KAYBINA DİKKAT