Gönüllü gençler Selahaddini Eyyübi Camii'ni meslek bilgileriyle yeniledi

Korkut'ta gençlerin cami bakım seferberliği

Muş’un Korkut ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında bir araya gelen gönüllü gençler Selahaddini Eyyübi Camiinde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, Korkut Gençlik Merkezi öncülüğünde yürütüldü ve gençlik liderleri ile gönüllüler görev aldı.

yapılan çalışmalar:

Gençler caminin halılarını temizledi; pencereler ve camlar silindi, tuvalet ve abdest alma bölümleri yıkanarak hijyen sağlandı. Cami avlusu ve çevresindeki alanlarda da düzenleme ve temizlik çalışması yapıldı. Çalışmaya katılan Korkut Çok Programlı Anadolu Lisesi mobilya bölümü öğrencileri öğrendikleri mesleki bilgileri uygulama fırsatı buldu ve pratik katkı sundu.

Projenin dikkat çekici bölümünde mobilya bölümü öğrencileri, abdest alma bölümündeki oturakların eskiyen kısımlarını yenileyerek sünger ve deri kaplama yaptı; böylece oturaklar hem daha konforlu hem de daha kullanışlı hale getirildi.

gençlerin eğitimi ve gönüllülük:

Gönüllü katılımla yürütülen çalışmada caminin temizliğinin yanı sıra öğrencilerin mesleki becerilerini uygulama imkanı bulması ön plana çıktı. Çalışma, gençlerin hem toplum hizmetine katkı sunması hem de okulda edindikleri bilgi ve becerileri saha koşullarında denemesi açısından önem taşıdı.

Korkut Kaymakamı Ahmet Sami Meram, gençlerin gönüllülük bilinciyle ilçenin ortak değerlerine sahip çıkmasının önemine dikkati çekerek, "Camilerimiz yalnızca ibadet mekânları değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın güçlendiği ortak değerlerimizdir. Gençlerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle gönüllü olarak bir araya gelmesi, yaşadıkları çevreye sahip çıkması ve emeğini toplum yararına ortaya koyması bizler için son derece kıymetlidir" dedi.

Meram, mesleki eğitim alan öğrencilerin çalışmaya katkısının ayrıca anlamlı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin okulda edindikleri bilgi ve becerileri böylesine anlamlı bir hizmette kullanmaları, eğitimin hayatla ve toplumsal sorumlulukla buluşmasının güzel bir örneğidir. Gençlerimizin yalnızca öğrenen değil, öğrendiğini paylaşan, üreten ve çevresine değer katan bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu güzel çalışmada emeği geçen bütün gençlerimizi, eğitimcilerimizi, gençlik liderlerimizi ve gönüllülerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu da gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını önemsediklerini vurgulayarak, "Gençlerimizin enerjisini, bilgisini ve becerisini toplum yararına kullanabilecekleri çalışmaların içinde yer almalarını önemsiyoruz. Bu anlamlı faaliyete desteklerini sunan Kaymakamımız Ahmet Sami Meram’a, gönüllü gençlerimiz arasında yer alan Korkut Çok Programlı Anadolu Lisesi mobilya alanı öğrencilerine, okul yönetimimize, gençlik liderlerimize ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışma, ilçede dayanışma ve sorumluluk bilincinin güçlenmesine katkı sağlarken, gençlerin pratik eğitim deneyimi kazanmasına da olanak tanıdı.

MUŞ’UN KORKUT İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN GÖNÜLLÜ GENÇLER, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA SELAHADDİNİ EYYÜBİ CAMİİ’NDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPARAK EKSİKLERİNİ GİDERDİ.