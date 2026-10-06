Dolar 49,1731 +0,12%
Euro 55,4269 +0,51%
Bist 12.400,62 -0,35%
Altın Gram 6.646,32 +1,14%
EUR/USD 1,1266 +0,38%
Brent Petrol 97,62 -2,69%
--°

Saha incelemesinde şaka, Özkan Çetinkaya'dan ceza talimatı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, saha incelemesinde arkadaşı yere çöp atan çocuk için şaka amaçlı ceza talimatı verdi; zabıta ceza uyguluyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Saha incelemesinde şaka, Özkan Çetinkaya'dan ceza talimatı

Saha incelemesinde beklenmedik an

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, saha incelemeleri sırasında karşılaştığı bir çocukla sohbet etti. Çocuğun, arkadaşının yere çöp attığını söylemesi üzerine Çetinkaya, şaka yollu olarak arkadaşına ceza yazılmasını talimatlandırdı.

zabıta denetimleri:

Karabük Belediyesi, sokaklarda izmarit ve çöp atanlara yönelik para cezası uygulamasını başlattı. Zabıta Eylem Timleri, kentin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde sigara izmaritini yere atanlara ceza uyguladı.

çocuğun tepkisi:

Arkadaşının ceza alacağı söylenince kısa süreli korku yaşayan çocuk, olayın bir şaka olduğunu anlaması üzerine rahat bir nefes aldı.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, SAHA İNCELEMELERİ SIRASINDA ARKADAŞININ YERE ÇÖP...

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, SAHA İNCELEMELERİ SIRASINDA ARKADAŞININ YERE ÇÖP ATTIĞINI SÖYLEYEN ÇOCUĞA ŞAKA YOLLU CEZA YAZILMASI TALİMATINI VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çameli, soma maden şehidinin ailesine eğitim ve yaşam desteği sağlıyor
images

Kuşaklar arası köprü: Manisa'da hayvanlarla dostluk günü
images

Düzce'yi haberleştiren ses sustu: TRT muhabiri Levent Öztürk vefat etti
images

Düzce'de cami hayatı ve din görevlilerinin emeği vurgulandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Genç'in enstitü ziyareti: Trabzon'un su ürünleri çalışmalarına bilimsel destek

Eğitime yapılan yatırım insan ve geleceğe yapılan yatırımdır

Keban Baraj Gölü'nde nadir görülen sudak 'tatlı suların hayaleti' olarak yakalandı

Aydın'da aile kararı altı hastaya organ bağışıyla umut verdi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi