Saha incelemesinde şaka, Özkan Çetinkaya'dan ceza talimatı

Saha incelemesinde beklenmedik an

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, saha incelemeleri sırasında karşılaştığı bir çocukla sohbet etti. Çocuğun, arkadaşının yere çöp attığını söylemesi üzerine Çetinkaya, şaka yollu olarak arkadaşına ceza yazılmasını talimatlandırdı.

zabıta denetimleri:

Karabük Belediyesi, sokaklarda izmarit ve çöp atanlara yönelik para cezası uygulamasını başlattı. Zabıta Eylem Timleri, kentin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde sigara izmaritini yere atanlara ceza uyguladı.

çocuğun tepkisi:

Arkadaşının ceza alacağı söylenince kısa süreli korku yaşayan çocuk, olayın bir şaka olduğunu anlaması üzerine rahat bir nefes aldı.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, SAHA İNCELEMELERİ SIRASINDA ARKADAŞININ YERE ÇÖP ATTIĞINI SÖYLEYEN ÇOCUĞA ŞAKA YOLLU CEZA YAZILMASI TALİMATINI VERDİ.