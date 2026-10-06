Mihriban soruşturmasındaki izler Naile Büşra Sarıgül dosyasını yeniden adliyeye taşıdı

soruşturmanın geçmişi:

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaatta iş güvenliği teknikeri olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül (23), 3 Ağustos 2023 tarihinde yüksekten düşmüş halde bulunarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası düzenlenen otopsi raporunda, 16 Ekim 2023 tarihli raporda ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtildi.

Soruşturma sürecinde yapılan incelemelerde, 24 Nisan 2024 tarihli DNA analiz raporunda şüpheli olarak gösterilen Fatih İnana ait profil tespit edildi. İnan, ifadesinde Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia etti; otopsi bulguları ve bu savunma nedeniyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya hakkında başlangıçta kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek takipsizlik verildi.

mihriban soruşturmasında ortaya çıkan bağlantılar:

Dosya, İzmir'de 29 Aralık 2025 tarihinde kaybolan Mihriban Yılmaz cinayetini soruşturan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgularla tekrar gündeme geldi. Mihriban davasını itiraf eden Fatih İnanın aile üyeleri arasındaki telefon yazışmaları emniyet tarafından incelendi.

İddianamede, amca Kerem İnanın mesajlarında yer alan "Eskisinden korkmuyorum - bundan korkuyorum" ve "İnşallah bundan bir şey çıkmaz da, eskisi sıkıntı değil" ifadelerine kardeş Ömer İnan'ın "Ses etmeyin" yanıtını verdiği; bu görüşmelerde adı geçen "eski" olayın Sarıgül'ün ölümü olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Bu yeni yazışma ve diğer deliller karşısında Manisa'daki takipsizlik kararı kaldırıldı.

yeni iddianame ve dava süreci:

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller ışığında 4 Eylül 2026 tarihinde yeni bir iddianame düzenledi. İddianamede, sanık Fatih İnan'ın Naile Büşra Sarıgül'e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından olayı gizlemek ve iş kazası görüntüsü vermek amacıyla maktulü yüksekten iterek düşürdüğü iddia edildi. İnan hakkında nitelikli cinsel saldırı ve nitelikli kasten öldürme suçlarından cezalandırılma talebi yer aldı. Kardeşi Ömer İnan hakkında ise "yargı görevini yapanı etkileme" suçundan kamu davası açıldı.

Dava, Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. İlk duruşmada sanıkların savunmaları alındı, tanık beyanları dinlendi ve mahkeme duruşmayı 12 Ocak 2027 tarihine erteledi. Duruşmada sanık Fatih İnan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

aile ve avukatın çağrısı:

Maktulün ailesi ve avukatı adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Aile avukatı Aleyna Altar, 2023'teki olay sonrası tüm itirazlara rağmen dosyanın kapatıldığını hatırlatarak, Mihriban dosyasında ortaya çıkan yeni delillerle yargılamanın yeniden başladığını söyledi. Altar, sanığın savunmasındaki rızai ilişki iddiasına itiraz ederek, "Sanık tarafından rızai bir cinsel birliktelikten bahsedildi ancak bugün sunulan tanık beyanlarıyla da ifade edildiği üzere geriye dönük böyle bir birliktelik olmadığı ortaya kondu" dedi ve dosyaya yazılı itirazlarını yapacaklarını belirtti.

Ana Seher Yaldız (54), kızının "hayat dolu" olduğunu vurgulayarak ortaya atılan iddiaları reddetti ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Baba Ercan Yaldız (58) ise dosyanın önce kapatılmasına sonra yeniden açılmasına tepki göstererek, hakimin ve savcının görevlerini yapmasını beklediklerini söyledi. Aile, yargı sürecini yakından takip ettiklerini ve adaletin tecelli etmesini istediklerini ifade etti.

MANİSA'DA 3 YIL ÖNCE ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNAN VE DOSYASI TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANAN İŞ GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ NAİLE BÜŞRA SARIGÜL'ÜN (23) ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVA, İZMİR'DEKİ MİHRİBAN YILMAZ (26) (FOTOĞRAFTAKİ) CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ DELİLLERİN ARDINDAN YENİDEN AÇILARAK MANİSA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI.