Güveçli mezrasına saniyede 5 litre debili kaynakla kesintisiz içme suyu temin edildi

Güveçli mezrasında içme suyu çalışmaları tamamlandı

Batman İl Özel İdaresi tarafından Kozluk ilçesine bağlı Koçaklar köyü Güveçli mezrasında yürütülen içme suyu çalışmaları sona erdi. Yapılan saha incelemeleri ve sondaj çalışmaları sonucunda bölge halkının yıllardır süren içme suyu sorunu giderildi.

sondaj çalışması ve kaynak tespiti:

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda açılan kuyudan alınan ölçüm ve analizlerde saniyede 5 litre debili bir içme suyu kaynağı tespit edildi. Yapılan analizlerde suyun tüketime uygun nitelikte olduğu bildirildi ve gerekli altyapı düzenlemeleri tamamlanarak su kaynağının güvenli kullanımı sağlandı.

dağıtım ve kırsal altyapı çalışmaları:

Çalışmaların bitirilmesiyle birlikte Güveçli mezrası sakinleri artık kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişebiliyor. Batman İl Özel İdaresi, kırsal yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteğin devam edeceğini belirtti ve benzer projelerin sürdürüleceğini açıkladı. Yerel ekiplerin saha odaklı çalışması sayesinde bölgede yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik somut bir adım atılmış oldu.

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