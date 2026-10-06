Bursa'da taksimetrede yeni dönem: açılış 65 lira, kilometre 55 lira

Zamlı tarifede hangi ücretler değişti:

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından belirlenen yeni taksi tarifesi, şehir içinde kullanılan birçok kalemi yukarı çekti. Taksimetre açılış ücreti 52 TL'den 65 TL'ye, kilometre başına ücret ise 45 TL'den 55 TL'ye yükseltildi. Yenilenen tarifeyle birlikte taksimetrelerdeki rakamlar güncellenecek ve yeni bedeller pazar günü uygulanmaya başlayacak.

Detaylı ücret listesi:

Kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücreti 150 TL'den 190 TL'ye çıktı. 100 metre için alınacak ücret 4,50 TL'den 5,50 TL'ye yükseltildi. Saatlik zaman tarifesi 345 TL'den 430 TL'ye çıkarken, dakika başına bekleme ücreti 5,75 TL'den 7,17 TL'ye çıkarıldı.

Sezonluk uygulama ve yürürlük tarihi:

Uludağ ulaşımı için belirlenen taksi ücreti ise 2.600 TL olarak açıklandı; bu fiyatın 1 Aralık ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi. Yeni taksi ücret tarifesinin, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/1023 sayılı meclis kararı doğrultusunda belirlendiği, tarifeye ilişkin kararın 11 Ekim 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Vatandaşlara ve sürücülere yönelik bilgilendirme kapsamında taksimetrelerin güncellenmesi ve yeni tarifeye ilişkin uygulamanın takip edileceği bildirildi.

BURSA’DA TAKSİ ÜCRETLERİNE YAPILAN ZAM UYGULANMAYA BAŞLIYOR. YENİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 52 TL'DEN 65 TL'YE YÜKSELİRKEN, KİLOMETRE BAŞINA ÜCRET 45TL'DEN YÜKSELTİLEREK 55 TL OLARAK BELİRLENDİ. ZAMLI TARİFE PAZAR GÜNÜ HAYATA GEÇECEK. TAKSİMETRELER DE RAKAMLAR YENİLENECEK.