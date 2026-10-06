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Isparta'da sabitleme arızası nedeniyle cenaze tabutu yola düştü

Isparta- Eğirdir yolunda hareket halindeki cenaze nakil aracında, sabitleme arızası sonucu içindeki tabut yola kaydı; görevliler tabutu yeniden araca aldı ve teslimatı tamamladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Isparta'da sabitleme arızası nedeniyle cenaze tabutu yola düştü

Isparta-eğirdir yolunda cenaze nakil aracından tabutun düşmesi

Olay, Isparta - Eğirdir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir ilçesine götürülmek üzere yola çıkan cenaze nakil aracında iki tabut bulunduğu belirtildi.

Aracın trafik ışıklarında durup tekrar hareket ettiği esnada, içlerinden birinde erkek bir şahsa ait olduğu belirtilen tabutun yerinden kayarak yola düştüğü bildirildi.

olayın seyri:

Düşen tabut, olay yerindeki görevliler tarafından aracın yanına alındı ve yeniden cenaze nakil aracına yerleştirildi. Ulaştırma işlemi, tabutun tekrar güvenli şekilde sabitlenmesinin ardından devam etti ve cenaze daha sonra ilgili yakınlarına teslim edildi.

neden ve sonuçları:

Olayın, tabutun sabitleme sisteminde meydana geldiği belirtilen bir arıza nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi. Bu tür durumlar, taşıma ekipmanlarının düzenli kontrolünün önemini ve nakil işlemlerinde sabitleme sistemlerinin güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini gündeme getiriyor.

Yetkili kurumlar veya sorumlular tarafından yapılacak olası değerlendirmeler ve teknik kontroller, benzer olayların tekrarlanmasını önlemeye yönelik adımların belirlenmesinde rol oynayacaktır.

ISPARTA&#039;DA CENAZE NAKİL ARACINDA BULUNAN TABUTLARDAN BİRİ, ARACIN TRAFİK IŞIKLARINDA DURMASININ...

ISPARTA'DA CENAZE NAKİL ARACINDA BULUNAN TABUTLARDAN BİRİ, ARACIN TRAFİK IŞIKLARINDA DURMASININ ARDINDAN HAREKET ETTİĞİ SIRADA YOLA DÜŞTÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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