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Haymana-Polatlı hattı bölünmüş yola adım adım yaklaşıyor

Haymana-Polatlı yolunda teknik ölçüm ve inceleme çalışmaları başladı. Proje hazırlıkları sürecek; yapımın 2027'de başlaması hedefleniyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Haymana-Polatlı hattı bölünmüş yola adım adım yaklaşıyor

Haymana-Polatlı hattı bölünmüş yola adım adım yaklaşıyor

Ankara’da Haymana-Polatlı yolunun bölünmüş yol standardına kavuşturulması için bölgede teknik ölçüm ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Talep, Haymana Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na iletildi.

Saha çalışmaları ve yetkililerin rolü:

Başlatılan ölçüm ve inceleme safhası, projenin teknik fizibilitesini ve güzergahın iyileştirme ihtiyaçlarını ortaya koymaya odaklanıyor. Yerel yönetim temsilcilerinin Bakanlığa ilettiği talep sonrası gerçekleştirilen saha çalışmaları, yolun mevcut durumunun ayrıntılı veri ile raporlanmasını sağlayacak. Bu veriler proje tasarımına esas teşkil edecek ve yapım hazırlıklarının kapsamını belirleyecek.

Zamanlama ve yapım hazırlıkları:

Edinilen bilgiye göre, teknik ölçümlerin tamamlanmasının ardından proje ve yapım hazırlıkları sürecek; yapım çalışmalarının 2027 yılında başlaması planlanıyor. Bu süreç, proje ihale, finansman ve uygulama adımlarını kapsayan hazırlıkların tamamlanmasını gerektiriyor.

Ulaşım üzerindeki etkiler:

Projenin tamamlanmasıyla birlikte güzergâhta rahatlama hedefleniyor. İzmir ve Çanakkale istikametinden gelen sürücüler, Ankara şehir merkezine girmeden Haymana üzerinden Adana ve Konya yönlerine ulaşabilecek. Benzer şekilde, Niğde istikametinden İzmir ve Çanakkale yönüne seyahat edenler de Haymana-Polatlı güzergâhını alternatif bir ulaşım hattı olarak kullanabilecek.

Bölünmüş yolun hayata geçirilmesiyle Ankara şehir içi trafiğinin rahatlaması ve sürücülerin seyahat sürelerinin kısalması hedefleniyor. Proje sayesinde bazı seferlerde yaklaşık 45 dakikaya varan zaman tasarrufu sağlanması bekleniyor; bu da kentin ulaşım yükünün bir kısmının şehre girmeden dağıtılmasına katkı sunacak.

HAYMANA-POLATLI YOLUNUN BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINA KAVUŞTURULMASI İÇİN BÖLGEDE TEKNİK ÖLÇÜM VE...

HAYMANA-POLATLI YOLUNUN BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINA KAVUŞTURULMASI İÇİN BÖLGEDE TEKNİK ÖLÇÜM VE İNCELEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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