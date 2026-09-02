Öğretmenler yeni eğitim sezonuna teknoloji ve iş birliğiyle hazırlandı

İGÜ ev sahipliğinde akademik gelişim çalıştayları tamamlandı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Gökkuşağı Kolejleri tarafından 24-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Akademik Gelişim Çalıştayları’na ev sahipliği yaptı. Dört gün süren program, öğretmenlerin mesleki kapasitelerini güçlendirmeyi ve yeni eğitim-öğretim dönemine uygulanabilir becerilerle başlamalarını amaçladı.

güncel yaklaşımlar ve uygulamalı oturumlar:

Programın ana oturumlarını yürüten Doç. Dr. Şebnem Gürsoy Ulusoy, katılımcılara Mikro Öğretim, Öğretim Dili ve Growth Mindset, Proje Dizaynı, Ölçme ve Değerlendirme, Akademik Dürüstlük, Stratejik Veli İletişimi, Dijital Diplomasi ve Kariyer Yönlendirme başlıklarında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verdi. Bu oturumlarda öğretmenler, ders içeriklerini zenginleştirecek yöntemler ve ölçme-değerlendirme süreçlerinde kullanılabilecek uygulamalı teknikler üzerinde çalıştı.

psikolojik sağlık ve kriz yönetimi:

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Yücel tarafından yürütülen oturumda, sosyal-duygusal gelişim, psikolojik sağlık ve okul içinde karşılaşılan kriz durumlarının yönetimi ele alındı. Bu bölümde öğretmenler, vaka çalışmaları ve uygulamalı egzersizlerle öğrenci davranışlarına ve acil durumlara müdahale stratejileri geliştirdi.

laboratuvar uygulamaları ve dijital dönüşüm:

Arş. Gör. Serdar Budak ve Arş. Gör. Hasan Koç yönetiminde gerçekleştirilen "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Uygulamaları" çalışması laboratuvar ortamında uygulamalı olarak yürütüldü. Öğretmenlere yapay zekâ ve dijital teknolojilerin ders süreçlerine entegrasyonu konusunda pratik örnekler ve yeni öğretim metodolojilerinin teknolojiyle bütünleştirilmesine ilişkin uygulamalar sunuldu.

kampüsler arası iş birliği ve sonuç odaklı uygulamalar:

Programa İstanbul'daki kampüslerden yüz yüze, İstanbul dışındaki kampüslerden ise çevrim içi katılım sağlandı. Etkileşimli tasarım sayesinde farklı kampüslerde görev yapan öğretmenler deneyimlerini paylaşma, ortak içerikler geliştirme ve yeni eğitim projeleri üretme imkânı buldu. Çalıştayların hedefi, öğretmenlerin elde ettiği çıktıların yeni dönemde farklı kampüslerde uygulanması ve sürdürülebilir iş birliklerine dönüştürülmesiydi.

Program boyunca vurgulanan ana hedefler arasında yenilikçi, teknoloji odaklı, iş birlikçi ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarının yaygınlaştırılması yer aldı; böylece öğretmenlerin yeni döneme daha planlı ve hazırlıklı başlamaları hedeflendi.

kapanış ve izlenecek yol:

Gökkuşağı Kolejleri Akademik Çalıştaylarının kapanış konuşmaları, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Gökkuşağı Kolejleri Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Gayretli ile Gökkuşağı Kolejleri Genel Müdürü Mesut Döner tarafından gerçekleştirildi. Dört günlük program, edinilen bilgi ve uygulamaların yeni eğitim-öğretim dönemine aktarılması ve kampüsler arası geliştirilen iş birliklerinin sürdürülmesi hedefiyle sonlandırıldı.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İGÜ), GÖKKUŞAĞI KOLEJLERİ TARAFINDAN 24-27 AĞUSTOS TARİHLERİNDE DÜZENLENEN AKADEMİK GELİŞİM ÇALIŞTAYLARI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.