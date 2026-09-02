Van'da veliler okul kıyafeti telaşında: esnaf armalı mı armasız mı kararsız

Van'da okul kıyafeti hareketliliği:

Van'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul kıyafeti satışı yapan mağazalarda hareketlilik arttı. Yaz tatilinin sona ermesine kısa süre kala veliler, çocuklarının forma, pantolon ve tişört gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için mağazalara yöneliyor. Mağazalarda farklı yaş gruplarına ve bedenlere yönelik çok sayıda ürünün raflarda yer aldığı görülüyor.

Kentte birçok firmanın okul kıyafeti hazırlayıp satışa sunduğu, velilerin ise istedikleri modeli farklı işletmelerden temin edebildiği bildirildi. Esnaf artan talebi karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor, ancak belirli bedenlerde son günlerde yoğunluk yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

Arma tartışması ve tedarik sorunu:

Okulların kıyafetlerde belirlediği renk ve modellere göre üretim yapan esnaf, arma konusunda belirsizlik yaşandığını aktarıyor. Okul kıyafeti satan esnaflardan Yılmaz Aysan, "Okulları gezdiğimizde yüzde 95’i armasız olsun dedi. Temmuzun 25’inden sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu bir genelge var. Onda da ‘Armalı olsun’ diyorlar. Şimdi biz de şaşırdık" şeklinde konuştu.

Aysan, armalı üretime geçilmesi durumunda mevcut siparişlerin zamanında yetişmeyebileceğini, çünkü ürünlerin siparişten sonra 6-7 ayda teslim edildiğini belirtti: "Armalı yapmaya kalksak bu saatten sonra ürün yetişmez. Çünkü bizim ürünümüz ocakta başlıyor, siparişlerimizi veriyoruz, 6-7 aya ancak geliyor elimize. Ama elimizden geldiği kadar armalı yapmaya çalışıyoruz."

Kalite, beden ve fiyat uyarısı:

Aysan, kıyafet seçiminde kumaş kalitesinin önemine vurgu yaparak, çocukların gün içinde hareketli olduğunu söyledi ve ailelere "Birinci sınıf penye olması, pamuk olması lazım. Kaliteye önem vermek lazım. Çünkü çocuk okulda koşuyor, terliyor. Naylon olursa çocuk çok terler. Penye olursa, pamuk olursa daha rahat eder" uyarısında bulundu.

Esnaf, kentte tek bir firmanın kıyafet hazırlamadığını, birçok işletmenin okul kıyafeti sattığını ve velilerin farklı firmalardan ürün temin edebildiğini aktarıyor. Ancak son günlerde belirli beden ve modellerin tükenebileceği için alışverişin erkene alınması tavsiye ediliyor. Aysan, vatandaşlara çağrısını şu sözlerle iletti: "Bir an evvel okul kıyafetlerini almaları. İstediği bedeni, istediği ürünü temin edebilirler. Çünkü ne kadar geç kalırlarsa o kadar beden kırılıyor."

Fiyatlandırmada ise geçen yıla göre değişiklik yapılmadığı belirtildi. Buna göre ilkokul ve ortaokul öğrencileri için üçlü takım bin 800 liradan, lise öğrencileri için hazırlanan üçlü takım ise 2 bin 100 liradan satışa sunuluyor.

YILMAZ AYSAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU