Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Görkemli düğün sonrası Milas'ta kaybolan gelin ve 5 milyon liralık takılar soruşturma başlattı

Muğla Milas'ta üç gün süren düğünün ardından 28 yaşındaki Özbek gelinin ve yaklaşık 5 milyon lira değerindeki takıların kaybolmasıyla soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 13:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Görkemli düğün sonrası Milas'ta kaybolan gelin ve 5 milyon liralık takılar soruşturma başlattı

düğünün ardından yaşanan şaşkınlık:

Muğla’nın Milas ilçesi Çomakdağ Kızılağaç Mahallesinde düzenlenen, geleneksel ritüellerin öne çıktığı üç gün üç gece süren düğünün hemen ardından, gelin ve düğünde takılan ziynet eşyalarının kaybolması bölgeyi sarstı. Düğünü takip edenlerin ifadesine göre, törenin tamamlanmasının ardından evden ayrılan gelinle birlikte altın ve çeşitli takılar da bulunamadı.

Gelin olarak nikâh kıyılan Mamura Burkhanovanın kaybolduğu iddiası, ailenin şikâyeti üzerine emniyeti harekete geçirdi. Ailenin açıklamalarında düğün boyunca görülen kalabalık, pehlivan güreşi gibi gösteriler ve gösterişli takılar etkinliğin dikkat çeken unsurlarıydı.

düğün detayları ve davet görüntüleri:

Düğünden yaklaşık iki gün önce ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya gelen Ateşoğlu ailesi, tören öncesi pasta kesip davet niteliğinde görüntüler paylaştı. Müstakbel kocası Mustafa Ateşoğlu ile yan yana poz veren gelin adayı ve baba Mehmet Ateşoğlu da bu görüntülerde yer aldı. Ailenin düzenlediği tören, yöresel unsurların yoğun olduğu, geleneksel Yörük kültürünün canlandırıldığı bir ortamda gerçekleşti.

emniyet müdürlüğünün soruşturması ve ifadeler:

Başvuru üzerine çalışma başlatan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp olduğu belirtilen Özbekistan uyruklu gelini tespit ederek gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında alınan ilk ifadede şüpheli, takıları kendisinin almadığını öne sürdü. Gözaltına alındığı evde yapılan aramalarda ise kayıp ziynet eşyalarına rastlanmadığı bildirildi.

Olayın ardından hem köyde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırması üzerine, emniyet ekipleri soruşturmayı derinleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aile de kayıp takılar ve gelinle ilgili şikâyetçi oldu, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği bekleniyor.

Yaşanan gelişmeler, törenin gösterişli unsurları ve kamuoyuna yansıyan davet görüntüleriyle birlikte gündemdeki yerini koruyor; yetkililer delillerin değerlendirilmesi ve takip işlemleri için çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA&#039;NIN MİLAS İLÇESİ ÇOMAKDAĞ KIZILAĞAÇ MAHALLESİ&#039;NDE ÜÇ GÜN ÜÇ GECE SÜREN GELENEKSEL DÜĞÜNÜN...

MUĞLA'NIN MİLAS İLÇESİ ÇOMAKDAĞ KIZILAĞAÇ MAHALLESİ'NDE ÜÇ GÜN ÜÇ GECE SÜREN GELENEKSEL DÜĞÜNÜN ARDINDAN YAKLAŞIK 5 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ALTIN VE ZİYNET EŞYALARIYLA BİRLİKTE KAYBOLAN ÖZBEKİSTAN UYRUKLU GELİN HERKESİ ŞAŞIRTTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siverek'te aniden bastıran fırtına tarlada çalışanları toz ve duman içinde bırak...
images

Çorum'un Alaca ilçesinde kavşak kazası: beş yaralı
images

Tamir girişimi Sivas'ta çiftçinin hayatını kaybetmesine neden oldu
images

Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası Yeniçağa gölü kenarında 70 yaşındaki kadın ölü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Serik'te hızlı müdahale küçük çaplı zirai zararı önledi

Namık Kemal Üniversitesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren KPSS telaşı

Kepez Kızıllı'da orman yangını: uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor

Siverek'te aniden bastıran fırtına tarlada çalışanları toz ve duman içinde bıraktı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu