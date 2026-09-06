Görkemli düğün sonrası Milas'ta kaybolan gelin ve 5 milyon liralık takılar soruşturma başlattı

düğünün ardından yaşanan şaşkınlık:

Muğla’nın Milas ilçesi Çomakdağ Kızılağaç Mahallesinde düzenlenen, geleneksel ritüellerin öne çıktığı üç gün üç gece süren düğünün hemen ardından, gelin ve düğünde takılan ziynet eşyalarının kaybolması bölgeyi sarstı. Düğünü takip edenlerin ifadesine göre, törenin tamamlanmasının ardından evden ayrılan gelinle birlikte altın ve çeşitli takılar da bulunamadı.

Gelin olarak nikâh kıyılan Mamura Burkhanovanın kaybolduğu iddiası, ailenin şikâyeti üzerine emniyeti harekete geçirdi. Ailenin açıklamalarında düğün boyunca görülen kalabalık, pehlivan güreşi gibi gösteriler ve gösterişli takılar etkinliğin dikkat çeken unsurlarıydı.

düğün detayları ve davet görüntüleri:

Düğünden yaklaşık iki gün önce ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya gelen Ateşoğlu ailesi, tören öncesi pasta kesip davet niteliğinde görüntüler paylaştı. Müstakbel kocası Mustafa Ateşoğlu ile yan yana poz veren gelin adayı ve baba Mehmet Ateşoğlu da bu görüntülerde yer aldı. Ailenin düzenlediği tören, yöresel unsurların yoğun olduğu, geleneksel Yörük kültürünün canlandırıldığı bir ortamda gerçekleşti.

emniyet müdürlüğünün soruşturması ve ifadeler:

Başvuru üzerine çalışma başlatan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp olduğu belirtilen Özbekistan uyruklu gelini tespit ederek gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında alınan ilk ifadede şüpheli, takıları kendisinin almadığını öne sürdü. Gözaltına alındığı evde yapılan aramalarda ise kayıp ziynet eşyalarına rastlanmadığı bildirildi.

Olayın ardından hem köyde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırması üzerine, emniyet ekipleri soruşturmayı derinleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aile de kayıp takılar ve gelinle ilgili şikâyetçi oldu, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği bekleniyor.

Yaşanan gelişmeler, törenin gösterişli unsurları ve kamuoyuna yansıyan davet görüntüleriyle birlikte gündemdeki yerini koruyor; yetkililer delillerin değerlendirilmesi ve takip işlemleri için çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA'NIN MİLAS İLÇESİ ÇOMAKDAĞ KIZILAĞAÇ MAHALLESİ'NDE ÜÇ GÜN ÜÇ GECE SÜREN GELENEKSEL DÜĞÜNÜN ARDINDAN YAKLAŞIK 5 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ALTIN VE ZİYNET EŞYALARIYLA BİRLİKTE KAYBOLAN ÖZBEKİSTAN UYRUKLU GELİN HERKESİ ŞAŞIRTTI.