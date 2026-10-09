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Sinop'ta yaya güvenliği için okul ve merkezde geçit yenileme seferberliği

Sinop belediyesi, okul çevreleri ve kent merkezindeki yaya geçitlerini boyama, engelli rampası ve tabela yenilemeleriyle güvenli hale getiriyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta yaya güvenliği için okul ve merkezde geçit yenileme seferberliği

Yaya geçitlerinde kapsamlı bakım çalışması:

Sinop'ta belediye ekipleri, kent genelinde özellikle okul çevreleri ile kent merkezindeki yaya geçitleri üzerinde kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar görsel ve fiziki düzenlemeleri kapsayarak yayaların kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yenilenen unsurlar:

Ekipler öncelikle yaya geçitlerini yeniden boyama işlemi ile belirginleştiriyor. Aynı zamanda engelli rampaları elden geçiriliyor ve gerektiğinde yenileniyor; yaya geçidi yönlendirme ve uyarı tabelaları da değiştiriliyor veya taze görünüme kavuşturuluyor.

Amaç ve beklenen etkiler:

Gerçekleştirilen çalışmaların temel hedefi, şehir içinde yayaların güvenli geçişini sağlamak ve trafik akışını düzenlemek. Okul çevrelerinde yapılan müdahalelerin özellikle çocukların güvenliğini artırması, kent merkezindeki işleyişin ise daha düzenli hale gelmesi bekleniyor.

Belediye tarafından yürütülen bu bakım programı, görünürlüğü ve erişilebilirliği yükselterek hem yaya hem sürücü davranışlarında olumlu değişiklikler yaratmayı amaçlıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili alanlarda daha düzenli bir trafik ve öncelikli yaya güvenliği hedefleniyor.

SİNOP’TA YAYA GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK VE TRAFİK AKIŞINI DÜZENLEMEK AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİ İLE KENT...

SİNOP’TA YAYA GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK VE TRAFİK AKIŞINI DÜZENLEMEK AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİ İLE KENT MERKEZİNDEKİ YAYA GEÇİTLERİ YENİLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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