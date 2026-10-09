Şili’de ağır yağışlar sokakları göle çevirdi: otobüs metrelerce sürüklendi

sel kent merkezini vurdu:

Şili’nin başkenti Santiago’da gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağan yoğun yağışın ardından oluşan sellerde onlarca araç sele kapıldı, bazı caddelerde araç yığınları oluştu. İçerisinde yolcu bulunan bir otobüs sel sularında metrelerce sürüklendi; bazı yayalar ise akıntıya kapılmaktan son anda kurtarıldı.

nehir taşması ve kurtarma çalışmaları:

Mapocho Nehri’nin taşması özellikle Talagante kentini ağır biçimde etkiledi. Polis ve acil müdahale ekipleri, nehir kıyısında yaşayan ve gece hızla yükselen sulara hazırlıksız yakalanmış kişileri ve evcil hayvanları kurtarmak için helikopter desteği kullandı. Sel ve beraberindeki toprak kaymaları nedeniyle şu ana kadar 6 kişi yaralandı ve çok sayıda yerleşim alanında hasar kaydedildi.

resmi önlemler ve tahliyeler:

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, başkentin doğusundaki zengin banliyö Las Condes için olağanüstü hal ilan etti. Muhtemel heyelanlara karşı 10 bölge daha yüksek alarma geçirilirken, okullar eğitime ara verdi. Yerel yetkililer, etkilenen bölgelerden toplamda binlerce kişinin tahliye edildiğini bildiriyor; acil yardım ve altyapı onarım çalışmaları sürüyor.

ŞİLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONUCU MEYDANA GELEN SELLERDE ONLARCA ARAÇ SELE KAPILIRKEN, İÇERİSİNDE YOLCU OLAN OTOBÜS METRELERCE SÜRÜKLENDİ. SEL FELAKETİNDE 6 KİŞİ YARALANDI.