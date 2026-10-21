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görme engelli sezgin'in motosiklet hayali keşan'da gerçeğe dönüştü

Edirne'nin Keşan ilçesinde yüzde 95 görme kaybı bulunan Sezgin Çalışkan'ın motosiklet tutkusu, Fast Moto 22 ve Yunus Timi'nin desteğiyle gerçek oldu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

görme engelli sezgin'in motosiklet hayali keşan'da gerçeğe dönüştü

Sezgin Çalışkan'ın hayali destekle yola çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan, yüzde 95 görme kaybı olan 35 yaşındaki Sezgin Çalışkan'ın motosiklete binme isteği, yerel motosiklet topluluğu ve emniyet birimlerinin iş birliğiyle hayata geçti. Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Topluluğu üyeleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçerek Yunus Timi'nin de katıldığı bir buluşma organize etti.

Buluşma ve güvenlik hazırlıkları:

Çalışkan ve annesi, evlerinin önüne gelen motosiklet grubunu sevinçle karşıladı. Organizasyon sırasında ekipler, güvenlik odaklı bir yaklaşım benimsedi; Çalışkan'a uygun kask ve koruyucu ekipman giydirildi. Daha sonra Yunus Timi'ne ait motosiklete binen Çalışkan, Fast Moto 22 üyelerinin oluşturduğu konvoy eşliğinde şehir turu attı. Etkinlik, hem görsel hem de toplumsal açıdan dayanışma örneği oluşturdu.

Güvenlik, kurallara uyma ve toplum mesajı:

Deneyimin ardından konuşan Çalışkan, motosiklet sevgisinin trafik kuralları çerçevesinde yaşanması gerektiğini vurguladı. Kask kullanımının ve koruyucu ekipmanın önemine dikkat çeken Çalışkan, aşırı hız ve kurallara uymayan sürüşlere karşı olduğunu söyledi. Motosikletle seyahat etmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Çalışkan, diğer engelli bireylere de güçlü bir çağrı yöneltti: "Eve kapanmayın, dışarı çıkın"; "Kendinizi gösterin Allah rızası için. Kendinizi gösterin dışarıda. Bu sizlerin en doğal hakkı. Bizi Cenab-ı Allah böyle sevdi."

Topluluk adına konuşan Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Topluluğu Başkanı Selim Şen ise engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Şen, Çalışkan'ın trafik kurallarına ilişkin duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, tüm motosiklet tutkunlarına kurallara uyma çağrısında bulundu. Etkinlik, yerel düzeyde farkındalık yaratırken toplumsal desteğin somut bir örneği olarak kayda geçti.

Motosiklet hayali gerçek olan görme engelli Sezgin Çalışkan: &quot;Eve kapanmayın, dışarı...

Motosiklet hayali gerçek olan görme engelli Sezgin Çalışkan: "Eve kapanmayın, dışarı çıkın"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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