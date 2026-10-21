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hitit’e hoş geldin şenliği’26 kampüste binlerce öğrenciyi bir araya getirdi

Hitit Üniversitesi'nin 'Hitit’e Hoş Geldin Şenliği’26' etkinliğinde binlerce öğrenci interaktif oyunlar, sportif yarışmalar ve konserlerle yeni akademik yıla coşkuyla başladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

hitit’e hoş geldin şenliği’26 kampüste binlerce öğrenciyi bir araya getirdi

Hitit’e Hoş Geldin Şenliği’26 kuzey kampüsü'nde yoğun ilgi gördü

Hitit Üniversitesi tarafından yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen Hitit’e Hoş Geldin Şenliği’26, Kuzey Kampüsü Yeşil Meydan'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik alanını dolduran binlerce öğrenci, gün boyu süren aktivitelerle yeni döneme neşeli bir başlangıç yaptı.

Etkinlikler ve yarışmalar:

Meydanda kurulan alanlarda öğrenciler satranç, bilek güreşi, jenga, dart, çuval yarışı ve hulahop gibi yarışmalarda kıyasıya mücadele etti. Ayrıca kanca-halka gibi takım ve bireysel beceri gerektiren interaktif oyunlar, gençlere rekabetin eğlenceli tarafını yaşattı.

Stantlar ve bilgilendirme:

Program kapsamında stant açan öğrenci kulüpleri tanıtımlar yaparken, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Siber ve Toplum Destekli Polis ekipleri ile Gençlik Merkezleri gibi kurumlar da öğrencilere bilgi verdi. Stantlar, hem sosyal faaliyetlere yönlendirme hem de güvenlik ve bilinçlendirme amaçlı hizmet sundu.

Sahne programı ve akşam etkinlikleri:

Gün boyunca süren aktivitelerin ardından akşam programında SSD Music canlı performansı ve karaoke etkinlikleri düzenlendi. Sahneye çıkacak isimler arasında Ali Somun yer alırken, DJ Doğukan’ın performanslarıyla şenlik akşam saatlerine kadar devam etti.

Organizatörler, etkinliğin öğrenciler arasında kaynaşmayı desteklediğini ve yeni döneme moral kazandırdığını belirtti. Şenlik, kampüs yaşamını tanıtmayı amaçlayan stantlar ve çeşitli gösterilerle akşam saatlerine dek sürdü.

ŞENLİK ALANI DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ŞENLİK ALANI DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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