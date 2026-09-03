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Gözaltı dalgası yeniden başladı: İBB soruşturmasında geniş çaplı operasyon

İBB soruşturmasında yeni dalga başladı; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 08:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gözaltı dalgası yeniden başladı: İBB soruşturmasında geniş çaplı operasyon

Gözaltı dalgası yeniden başladı: İBB soruşturmasında geniş çaplı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ve işlemler sürüyor.

operasyonun kapsamı:

Ekipler, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirdi. Operasyonlar sırasında arama ve gözaltı işlemleri yapıldığı, çalışmaların soruşturmanın yürütüldüğü çerçevede organize edildiği bildirildi.

uzman değerlendirmesi:

Bu tür eş zamanlı operasyonlar, soruşturmanın koordineli ve geniş kapsamlı yürütüldüğüne işaret ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı süreci yönlendirirken, emniyet birimleri de yakalanan şüphelilerle ilgili işlemleri sürdürüyor; hukukî süreçlerin nasıl ilerleyeceği ise yetkili mercilerin değerlendirmesine bağlı.

İBB soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İBB soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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