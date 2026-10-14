Okul duvarı değil kampüs: Hamit Şerifoğlu'nda 90 fidanla yeşile dönüşüm

Projenin uygulaması:

Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu'nda başlatılan Yeşil Duvar Projesi kapsamında okul bahçesine 90 leylandi fidanı dikildi. Projenin hedefi, öğrencilerin dinlenebileceği ve ders aralarında gölgeden yararlanabileceği daha yeşil bir eğitim ortamı oluşturmak olarak açıklandı. Uygulama, okulun görünümünü zenginleştirmeyi ve günübirlik kullanım alanlarını doğayla bütünleştirmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar ve etkinlik:

Fidan dikimi programına Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necmettin Çalışkan ile il genel meclisi üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler birlikte çalışarak her fidanın düzenli aralıklarla toprakla buluşturulmasını sağladı.

Program boyunca katılımcılar kısa konuşmalar yaparak projenin okul için önemine vurgu yaptı. Proje, hem estetik bir dönüşüm hem de öğrencilerin günlük okul yaşamında doğayla daha fazla etkileşim kurmasına zemin hazırlayacak uygulamalar arasında gösterildi.

Etkinlik sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, katkı sağlayan kurum temsilcilerine ve Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız'a teşekkür plaketi takdim etti. Okul yönetimi ve katılımcılar, fidanların bakımı için ortak sorumluluk üstleneceklerini belirtti ve projenin benzer uygulamalara örnek olmasını hedeflediklerini ifade etti.

DÜZCE HAMİT ŞERİFOĞLU ORTAOKULUNDA HAYATA GEÇİRİLEN YEŞİL DUVAR PROJESİ KAPSAMINDA DİKİLEN 90 LEYLANDİ FİDANI, ÖĞRENCİLERE DAHA YEŞİL VE DOĞAYLA İÇ İÇE BİR EĞİTİM ORTAMI SUNACAK.