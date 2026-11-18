Toplantı ve gündem:

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) yeni dönemin ikinci meclis toplantısı olan Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Keser konuk olarak katıldı. Oturum; GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Danışma Kurulu, Yeni Nesil Sanayici Platformu üyeleri ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ile tamamlandı.

Toplantıda Oda çalışmaları, yeni proje hazırlıkları, sanayicilerin karşılaştığı sorunlar ile üretim, ihracat, finansmana erişim konuları gündeme alındı. Ayrıca sanayideki yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri ile bunların uygulamadaki etkileri üzerinde duruldu.

Meclis başkanının değerlendirmesi:

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, konuşmasında mevcut ekonomik şartlar altında sanayicilerin yaşadığı sorunların yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Konukoğlu, sanayicilerin taleplerinin doğrulukla analiz edilip çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Gaziantep'in girişimci ruhu ve üretim kültürünün ülke ekonomisine katkısına işaret ederek şehrin rekabet gücünün korunmasının öncelik olduğunu söyledi.

Endüstriyel Gelişim Üssü, teknopark ve eğitim yapılanması:

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni dönemde odanın hizmetlerini daha verimli ve etkin hale getirmek için atılan adımları paylaştı. Ünverdi, GSOMEM, GASBEM ve Gaziantep Model Fabrika'yı kapsayan Endüstriyel Gelişim Üssü (EGÜ) yönetiminin tek çatı altında toplandığını belirterek, bu yapılanmayla sanayicilere yönelik hizmetlerin bütüncül bir anlayışla yürütüleceğini aktardı.

Ünverdi, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yalın üretim ve nitelikli insan kaynağı alanlarında faaliyet gösteren merkezlerin Gaziantep sanayisinin değişiminde önemli rol üstlendiğini vurguladı. Ayrıca GSOMEM bünyesinde hayata geçirilecek olan Gaziantep Teknopark Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ek alanının Cumhurbaşkanı Kararıyla resmiyet kazanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Teknoparkın akademi ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirerek Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe katkı sağlayacağı, bilgi ve teknolojinin sanayiye aktarımını hızlandıracağı belirtildi.

Ekonomik veriler ve destek talepleri:

Ünverdi, toplantıda Gaziantep'in ekonomik verilerini de paylaştı: "2026 yılı Ekim ayında 1 milyar 24 milyon 400 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Irak ve ABD yer alıyor. İhracatın sektörlere göre dağılımında yüzde 35,1 ile tekstil ürünleri ilk sırada, yüzde 33,7 ile tarımsal sanayi ve hububat ikinci, yüzde 15,0 ile kimya ve plastik ürünleri üçüncü sırada bulunuyor."

Merkez Bankası uygulamasına değinen Ünverdi, KOBİ ve işletmelere kullandırılan TL cinsi kredilerde büyüme sınırının yüzde 5’ten yüzde 5,5’e yükseltilmesinin önemine dikkat çekti ve atılan olumlu adımların sanayi, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliğine katkı sunacağını kaydetti.

Sunum ve kapanış:

Toplantı kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Keser "Küresel Dönüşüm: Stratejik Riskler ve Fırsatlar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Keser, küresel ölçekteki değişimlerin doğurduğu stratejik riskleri ve sağladığı fırsatları değerlendirerek, sanayicilerin bu dönüşümlere uyum sağlayacak adımlar atmasının gerekliliğine işaret etti.

Toplantı, bir önceki meclis toplantısına katılamadıkları için plaketleri takdim edilemeyen önceki dönem Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI’NDA (GSO) YENİ DÖNEMİN İKİNCİ MECLİS TOPLANTISI OLAN KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI.