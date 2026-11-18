kasımda teslimat hedefleri:

Sürat Kargo, yılın en yoğun alışveriş dönemi olan kasım ayında müşterilerine toplam 13 milyon teslimat gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu rakam, şirketin hesaplamalarına göre her iş günü ortalama 550 binin üzerinde kapının zilinin çalınacağı anlamına geliyor. Şirket yönetimi, bu dönemde gönderi trafiğini esnek iş gücü planlaması ve teknolojik altyapı ile etkin şekilde yöneteceklerini belirtiyor.

talep artışı ve dönemsel değişim:

Kargo sektöründe yılın son çeyreğine girilirken hareketliliğin belirgin biçimde arttığına dikkat çekiliyor. Sürat Kargo, yılın ilk dokuz ayındaki aylık ortalamanın üzerine çıkan gönderi hacminin kasım ayında yüzde 45 seviyesine kadar yükseldiğini aktarıyor; ilk haftada ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5in üzerinde artış gözlemlendi. Şirket, kasım boyunca talep artışının devam etmesini öngörüyor.

operasyonel dönüşüm ve yapay zekâ:

Şirketin saha operasyonlarını dijitalleştirmek amacıyla hayata geçirdiği Sürat Servis Platformu (SSP), operasyonların görünür, verimli ve akıllı hale gelmesinde temel rol oynuyor. 2026 içinde yapay zekâyı daha aktif kullanmaya başladıklarını bildiren yönetim, ana hat hareketlerinin planlamasında günlük yaklaşık 250 civarındaki hareketin yapay zekâ ile planlandığını ifade ediyor. Yapay zekâ destekli optimizasyon uygulamalarıyla teslimat rotalarında ve kilometre bazında %20ye varan tasarruf sağlandığı vurgulanıyor; sistemin son kuryeye kadar uzanıp gerektiğinde teslimat aşamalarına müdahale eden bir yapı olarak geliştirileceği belirtiliyor.

büyüme performansı:

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, son iki yılda şirketin güçlü bir büyüme kaydettiğini aktardı. 2025 yılında sektör yüzde 5,2 büyürken şirketin yılı yüzde 12 büyüme ile kapattığı, 2026 yılının ilk 6 ayında ise sektörün yüzde 5,4 büyüme kaydettiği ve Sürat Kargo'nun aynı dönemde yüzde 18,3 büyüdüğü açıklandı. Yönetim, operasyonel kapasitenin güçlendirilmesi, müşteri memnuniyetindeki artış ve teknoloji yatırımlarının bu performansta belirleyici olduğunu belirtiyor.

SÜRAT KARGO GENEL MÜDÜRÜ CEM OĞUZ