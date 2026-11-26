Gülderen’de kontrolden çıkan pikap devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı
Hatay’ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir pikap sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yatıp devrildi. HBB ekiplerinin müdahalesiyle araçta kalan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza ve müdahale:
Kaza Gülderen Mahallesi'nde gerçekleşti. Pikabın sürücüsü HBB ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Ekipler, çevrede gerekli emniyet tedbirlerini aldı.
Yaralının tedavi süreci:
Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü ve hastanede tedavi altına alındı.
ANTAKYA’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.
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