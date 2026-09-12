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Gülek tüneli'nde alevlenen tır itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki Gülek Tüneli'nde seyreden tırda çıkan yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü; trafik normale döndü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:19

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 22:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gülek tüneli'nde alevlenen tır itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Gülek tüneli'nde olayın seyri:

Adana-Pozantı Otoyolu üzerinde bulunan Gülek Tünelinde seyir halinde olan bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurdu ve durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve trafik:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine hızla intikal ederek müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla tırdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tünel içinde ulaşım kısa süreliğine aksadı; ekiplerin tamamladığı çalışmaların ardından trafik yeniden normale döndü.

Olayın soruşturulması:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ADANA-POZANTI OTOYOLU ÜZERİNDE BULUNAN GÜLEK TÜNELİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIR’DA ÇIKAN YANGIN...

ADANA-POZANTI OTOYOLU ÜZERİNDE BULUNAN GÜLEK TÜNELİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIR’DA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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