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Sinanpaşa'da sosyal medyadaki silah paylaşımları operasyonla sonlandı

Sinanpaşa'da sosyal medyada silah ve mühimmat paylaşan A.Ö., polisin operasyonuyla yakalandı; ruhsatsız av tüfeği, 55 mermi ve bıçak ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sinanpaşa'da sosyal medyadaki silah paylaşımları operasyonla sonlandı

Sinanpaşa'da polis sosyal medya paylaşımlarını takibe aldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sosyal medya üzerinden silah ve mühimmat paylaşımları yaptığı belirlenen bir şahıs hakkında polis çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda A.Ö.'nün adresine operasyon düzenlendi.

operasyon ve arama:

Adresinde arama yapan ekipler, ruhsatsız av tüfeği, 55 mermi ve bıçak ele geçirdi. Olay yerinde gözaltına alınan şahıs, güvenlik güçleri tarafından ilçe emniyetine götürüldü.

soruşturma sürüyor:

Gözaltına alınan A.Ö. hakkında başlatılan işlemlerin emniyette devam ettiği bildirildi. Gelişmelerle ilgili yetkili birimlerin çalışmaları sürüyor.

AFYONKARAHİSAR’DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SİLAH VE MÜHİMMAT PAYLAŞIMLARI YAPAN BİR ŞAHIS POLİSİN...

AFYONKARAHİSAR’DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SİLAH VE MÜHİMMAT PAYLAŞIMLARI YAPAN BİR ŞAHIS POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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