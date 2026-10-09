Güllü davasında flaş bellekten çıkan ses kaydı ve savcının mütalaasının yinelemesi

duruşmada sunulan deliller:

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, kamuoyunda "Güllü" olarak bilinen sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yeni deliller ele alındı. Mahkemeye, olaydan önceki sürece ait olduğu belirtilen bir flaş bellek ve içindeki ses kaydı sunuldu.

Sunulan kaydın içeriğine dair ayrıntılar duruşma zabıtlarına geçti. Avukatlar ve taraf vekilleri, kaydın olay anı ve öncesine ilişkin değerlendirmelerini mahkemeye iletti; dinleme ve bilirkişi raporları üzerinden tartışma sürdü.

avukatın iddiaları:

Evrakta söz alan avukat Hasan Kocabey, ses kaydındaki "Hadi görüşürüz" ifadesinin tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğunu ileri sürdü. Kocabey, sanığın annesini öldürme isteğine ilişkin mesajları ve tanık beyanlarını hatırlatarak, Sultan Nur Ulu ile Gülter’in birlikte hareket ettiğine ilişkin iddiaları yineledi.

Kocabey ayrıca, sanığın psikiyatristiyle yaptığı mesajlaşmalarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu öne sürdü ve bu hususun dosyada değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Avukat, görüşüne başvurulan uzmanın adliye dışında beklediğini belirterek bu kişinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

savcının mütalaası ve talepler:

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Savcı, dosyada mevcut deliller ve iddialar doğrultusunda tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme sürecinde ayrıca Merve Uçanok'un savunmasına ilişkin itirazlar dile getirildi; Kocabey, Uçanok’un savunmasının çöktüğünü iddia ederek ilave inceleme ve soruşturmalar talep etti. Ayrıca Sultan Nur Ulu hakkında suça iştirakten soruşturma açılması talebi yöneltildi.

Duruşma, sunulan delillerin ve taleplerin değerlendirilmesi için devam eden süreç hakkında ara kararların alınması amacıyla devam etti; takip eden oturumlarda bilirkişi raporları ve ses kayıtlarının teknik incelemelerine ilişkin ayrıntılar ele alınacak.

YALOVA ADLİYESİ