Gülsoy göreve başladı: Kayseri iş dünyasını kucaklayacak yeni dönem

Mazbata töreni ve katılımcılar:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) organ seçimlerinin ardından düzenlenen mazbata töreni, Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ile yeni dönemde görev alacak meclis ve komite üyeleri, mazbatayı Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mustafa Tan'ın elinden teslim aldı. Tören, seçim sürecinin olgunluk ve huzur içinde tamamlandığını gösteren bir atmosferde yapıldı.

Başkan Gülsoy'un mesajı:

Törende konuşan Ömer Gülsoy, seçim sürecine katkı sağlayan İlçe Seçim Kurulu yetkililerine, sandık görevlilerine, emniyet mensuplarına ve sandığa giderek iradesini ortaya koyan üyelere teşekkür etti. Seçim sandıkta bitti; şimdi Kayseri için, üretim ve ticaret için çalışma vakti ifadesiyle yeni dönemdeki önceliklerin altını çizdi.

Gülsoy, mazbatanın yalnızca bir belge olmadığını vurgulayarak bunun Kayseri iş dünyasının ortak iradesinin ve üyelerin güveninin resmi göstergesi olduğunu belirtti. Bu mazbata ortak iradenin belgesidir sözleriyle sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çekti.

Öncelikler ve taahhütler:

Yeni dönemde ayrıştırıcı ve ötekileştirici dilin kullanılmayacağını, tüm üyelerin baş tacı sayılacağını ifade eden Gülsoy, Erciyes Dağı benzetmesiyle birlik mesajı verdi: Erciyes Dağı’nın Kayseri’yi kucakladığı gibi tüm iş dünyasını kucaklayacağız. Seçimin kazananının isimler değil, Kayseri ve Kayseri iş dünyası olduğunu vurguladı.

Gülsoy, Kayseri'yi ticarette ve ihracatta daha ileri taşımak için yoğun bir çalışma dönemi öngördüklerini belirtti. Aldıkları emaneti ehil kadrolarla taşıyacaklarını, üyelerin her derdini kendi derdi sayacaklarını ve yeni dönemin KTO, şehir ve ülke için hayırlı olmasını dilediklerini söyledi. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir ve Rabbim bizleri mahcup etmesin ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Seçim kurulundan törene ilişkin yapılan açıklamada, 3 Ekim Cumartesi günü yapılan Ticaret Odası Meslek Komitesi seçimlerine kırmızı listeye itiraz olmadığı ve bu nedenle mazbata töreninin gerçekleştirildiği belirtildi. Mustafa Tan da seçimleri kazanan başkan ve ekibini tebrik etti.

Mazbata töreni, başkan, meclis başkanı ile meclis ve komite üyelerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi; tören, KTO'da yeni dönem için birlik ve çalışma kararlılığını pekiştiren bir başlangıç niteliği taşıdı.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) ORGAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN YENİDEN SEÇİLEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, MECLİS BAŞKANI CENGİZ HAKAN ARSLAN, MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİ, KOCASİNAN 1. İLÇE SEÇİM KURULU’NDAN MAZBATALARINI TÖRENLE TESLİM ALDI.