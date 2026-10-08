Yason burnu'nda çocukların umut dolu uçurtma günü

Yason Burnu'nda uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi

Perşembe ilçesinin doğal güzelliğiyle bilinen Yason Burnu bu kez çocukların sevincine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 600 ilkokul öğrencisi güneşli havayı fırsat bilerek düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya geldi ve rengarenk uçurtmalarla sahili, gökyüzünü süsledi.

etkinlikten görüntüler:

Çocuklar müzik eşliğinde dans etti, oyunlar oynadı ve uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak doyasıya eğlendi. Bazı uçurtmalarda Türk ve Filistin bayrakları da yer aldı. Etkinlik boyunca cıvıl cıvıl sesler, renkli görüntüler ve enerjik anlar dikkat çekti; veliler ve öğretmenler çocukların güvenliğini sağlayarak günü izledi.

başkanların mesajları:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler etkinlikte çocuklarla birlikte zaman geçirdiklerini belirterek, 'Sessiz şehir bugün cıvıl cıvıl. Yason Burnu aynı zamanda dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Burayı bugün çocuklarla şenlendiriyoruz. Rengarenk uçurtmalarıyla, cıvıl cıvıl sesleriyle, neşeleriyle gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam var. Bundan dolayı mutluyuz. Perşembe Belediyemiz bu fırsatı güzel bir şekilde değerlendirdi. Bugün mutluluğun resmini uçurtmalarla, çocukların neşeli, şan şakrak halleriyle ve yemyeşil ortamda muhteşem bir günü birlikte geçiriyoruz' dedi.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise 'Bugün Perşembe ilçemizdeki yaklaşık 600 ilkokul öğrencisiyle beraber uçurtma şenliğini gerçekleştiriyoruz. Bugün gökyüzünü çocukların umutlarıyla, neşeleriyle, özgürlüğüyle güzelleştiği güzel anlardan bir tanesi. Ama bunun yanı sıra maalesef 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de, Filistin’de gökyüzü maalesef bombalarla, çocuklar gökyüzüne bakıyor. Umudumuz bütün dünyadaki çocukların gökyüzüne baktığında uçurtmaları gördüğü, onlarla mutlu olduğu güzel bir dünyayı inşa etmek' sözleriyle etkinliğin anlamına dikkat çekti.

Etkinliğe katılan öğrenci ve veliler güneşli bir günde geçirilen program için emeği geçenlere teşekkür etti; şenlik, Perşembe'nin doğal alanlarında çocuklara yönelik kültürel ve sosyal aktivitelere verilen önemin somut bir örneği olarak kayda geçti.

Ordu'da yüzlerce çocuk Yason Burnu'nda uçurtma uçurdu