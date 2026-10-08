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kayseri'de ceviz ağacından düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Kayseri'de öğretmen Cavit Fikret Aksoy (56), okul bahçesindeki ceviz ağacından düşüp ağır yaralandı; tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:30

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 14:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kayseri'de ceviz ağacından düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Kayseri'de öğretmen hayatını kaybetti

Kayseri'de Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı öğretmeni Cavit Fikret Aksoy (56), birkaç hafta önce okul bahçesindeki ceviz ağacından düşerek ağır şekilde yaralandı.

Kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Aksoy için yapılan tüm müdahalelere rağmen sağlık ekipleri başarılı olamadı ve öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza ve tedavi süreci

Edinilen bilgiye göre Aksoy'un düşme anına ilişkin ayrıntılar sınırlı olsa da, olayın ardından kısa sürede hastaneye sevk edildiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Ailesi ve meslektaşları süreç boyunca hastanede bulundu.

Cenaze töreni ve uğurlama

Aksoy'un cenaze namazı, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Namazın ardından cenaze, defnedilmek üzere Erkiler Bülbülpınarı Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine Aksoy'un ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Meslektaşları, görev yaptığı okuldan bir eğitim emekçisini kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi.

ÖĞRETMENİ SON YOLCULUĞUNA MESLEKTAŞLARI VE AİLESİ UĞURLADI.

ÖĞRETMENİ SON YOLCULUĞUNA MESLEKTAŞLARI VE AİLESİ UĞURLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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