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Samsunlu dron şampiyonu başkan Doğan'la zaferini paylaştı

Samsun Büyükşehir Belediyesi öğrencisi Kerem Yiğit, TEKNOFEST Güneydoğu Türkiye Dron Şampiyonası'nı kazanıp kupasını Başkan Halit Doğan'a sundu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Taylan Polat

Samsunlu dron şampiyonu başkan Doğan'la zaferini paylaştı

Samsunlu dron şampiyonu başkan Doğan'la zaferini paylaştı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürlüğü Proje Takımları öğrencilerinden Kerem Yiğit, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Türkiye Dron Şampiyonası final etabını kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasıyla kente dönen Yiğit, kupasını takdim etmek üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.

yarışma süreci:

Yiğit ziyarette, yarışma öncesi hazırlıklarını, final etabındaki deneyimlerini ve şampiyonluğa giden yolculuğunu Başkan Doğan ile paylaştı. Elde edilen başarı, belediyenin eğitim merkezlerinden çıkan projelerin sonuçlarını göstermesi bakımından ayrıca değerlendirildi.

başkan doğan'ın sözleri:

Başkan Doğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: "Samsun’umuzdan, Büyükşehir Belediyemizin eğitim merkezlerinden böylesine güzel başarıların çıkması ve şehrimizin adının bilim, teknoloji ve başarıyla anılması bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Bizler Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinin peşinden gitmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve kendilerini farklı alanlarda ortaya koymalarına büyük önem veriyoruz. Yeter ki gençlerimiz üretsin, öğrensin, hayal kursun ve o hayallerinin peşinden yürüsün. Bizler onların bilimde, teknolojide, sporda, sanatta ve hayatın her alanında kendilerini geliştirmeleri için yanlarında olmaya devam edeceğiz." Doğan, Kerem Yiğit’i, ailesini ve emeği geçen eğitimcileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, Başkan Doğan ile Kerem Yiğit'in şampiyonluk kupasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TAKIMLARI ÖĞRENCİLERİNDEN KEREM YİĞİT...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TAKIMLARI ÖĞRENCİLERİNDEN KEREM YİĞİT, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÜRKİYE DRON ŞAMPİYONASI’NIN FİNAL ETABINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU. ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA SAMSUN’A DÖNEN YİĞİT, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE TEKNOFEST SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALARINI, YARIŞMA DENEYİMİNİ VE ŞAMPİYONLUĞA UZANAN YOLCULUĞUNU BAŞKAN DOĞAN İLE PAYLAŞAN KEREM YİĞİT, ŞAMPİYONLUK KUPASINI DA TAKDİM ETTİ. BAŞKAN HALİT DOĞAN İSE ELDE ETTİĞİ BAŞARIDAN DOLAYI YİĞİT’İ TEBRİK EDEREK BAŞARILARININ DEVAMINI DİLEDİ. ZİYARET, BAŞKAN DOĞAN VE KEREM YİĞİT’İN ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMESİYLE SONA ERDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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