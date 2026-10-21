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Gümüşhane'de aynı apartmanda iki hırsızlık: altınlar şüphelinin evinde ve araçta çıktı

Gümüşhane'de aynı apartmanda iki eve girilerek altın ve para çalındı; yakalanan şüphelinin ikametinde ve kiralık aracında çok sayıda takı ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gümüşhane'de aynı apartmanda iki hırsızlık: altınlar şüphelinin evinde ve araçta çıktı

Gümüşhane'de iki ayrı evden hırsızlık

Gümüşhane'de aynı apartmanda bulunan iki farklı evden altın ve para çalınması üzerine başlatılan soruşturmada bir şüpheli yakalandı. Olayların incelenmesi ve delil çalışmaları sonucu, zanlının hem ikametinde hem de olay günü kiraladığı araçta arama yapıldı.

çalıntı eşya ve miktarları:

Birinci evden çalındığı belirlenen eşyalar arasında yaklaşık 65 gram ağırlığında 2 altın bilezik, 2 altın yüzük, 1 çift altın küpe ve 45 bin TL bulunuyor. İkinci evden ise yaklaşık 80 gram ağırlığında 1 altın kolye, 1 Reşat altını, 1 altın kelepçe, 1 altın bilezik, 1 çeyrek altın, 1 altın kolye ucu, 3 çift altın küpe, 2 altın yüzük ile 1.000 TL çalındığı tespit edildi.

şüphelinin ikametindeki ve araçtaki bulgular:

Yürütülen aramalarda şüphelinin evinde ve kiraladığı araçta ele geçirilen eşyalar arasında 1 altın saat, 1 burma bilezik, 1 altın zincir, 4 altın yüzük ve 2 çift altın küpe yer aldı. Ele geçirilen bu takıların, soruşturma kapsamında çalınan mallarla ilişkisinin belirlenmesine yönelik incelemeler sürdürülüyor.

Konuya ilişkin olarak, şüpheli hakkında iki ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE’DE AYNI APARTMANDA BULUNAN İKİ AYRI EVDEN ALTIN VE PARA ÇALINDI. OLAYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN...

GÜMÜŞHANE’DE AYNI APARTMANDA BULUNAN İKİ AYRI EVDEN ALTIN VE PARA ÇALINDI. OLAYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMADA YAKALANAN BİR ŞÜPHELİNİN EVİNDE VE KİRALADIĞI ARAÇTA ALTIN VE TAKILAR ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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