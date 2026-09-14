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Gümüşhane'de camide keşif yapan iki genç bağış kasasını devirip otogarda yakalandı

Kemaliye Camii'ne dün gece girip bağış kasasını devirmeye çalışan iki 18 yaş altı şüpheli, sabah Gümüşhane Otogarı'nda yakalandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gümüşhane'de camide keşif yapan iki genç bağış kasasını devirip otogarda yakalandı

Gümüşhane'de camiye giren şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı

Gümüşhane merkezindeki Kemaliye Camii'nde dün gece meydana gelen hırsızlık girişimi, caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, başka ilden geldikleri tespit edilen şahısların cami çevresinde gezip keşif yaptığı ve daha sonra içeri girerek davranışlarını değiştirdikleri görülüyor.

olayın ayrıntıları:

Kamera kayıtlarına göre iki 18 yaş altı şahıs, caminin camından içeri girip ayakkabılarıyla dolaştı. İçeride sigara içip yemek yedikleri belirlenen şüphelilerin, tükettikleri yiyeceklerin ambalaj ve artıklarını cami içine attıkları da kayıtlarda yer aldı. Bir süre sonra camideki bağış kasasına yönelen şahıslar, kasayı açamayınca devirmeye karar verdi; kasa devrilirken şahıslardan birinin üzerine düştü.

Kasanın devrilmesinin ardından zanlılar, içeride bulunan paraları almak için bir süre ayakkabı çekeceği kullandı. Ancak bu girişimlerinden başarılı olamayan iki kişi, kısa süre sonra camiden hızla ayrıldı.

emniyet müdahalesi ve yakalanma:

Sabah namazı için camiye gelen din görevlilerinin durumu fark edip ihbarda bulunmasının ardından Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri camide inceleme yaptı. Güvenlik kameraları incelendi ve hırsızlık girişiminin iki erkek şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Emniyet ekiplerinin soruşturması doğrultusunda şüpheliler, sabah saatlerinde il dışına çıkmak üzereyken Gümüşhane Otogarı'nda yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kayıtlarda hem camiye izinsiz girme hem de ibadet mekanına zarar verme boyutları yer alıyor; güvenlik görüntüleri, olayın aydınlatılmasında belirleyici oldu.

GÜMÜŞHANE’DE KEMALİYE CAMİİ’NDE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERALARINA...

GÜMÜŞHANE’DE KEMALİYE CAMİİ’NDE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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