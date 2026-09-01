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Güneşte kalan taşınabilir şarj cihazları şişme ve patlama riski taşıyor

Kırklareli'de 31 yıllık elektronik ustası Vecdi Yüce, powerbanklerin aşırı sıcağa ve güneşte şişip patlayabileceğini belirterek gölgede saklanmasını ve uzun şarjdan kaçınılmasını önerdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Taylan Polat

Güneşte kalan taşınabilir şarj cihazları şişme ve patlama riski taşıyor

Güneşte kalan taşınabilir şarj cihazları şişme ve patlama riski taşıyor

Kırklareli'de 1995 yılından bu yana elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösteren Vecdi Yüce, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) yanlış koşullarda ciddi güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekti. Yüce, bu cihazların doğru kullanımı ve saklanmasının önemini vurguladı.

riskin kaynağı:

Yüce'ye göre powerbankler, içinde bulunan lityum tabanlı hücreler nedeniyle yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında şişme ve hatta patlama riski taşıyor. Güneş ışığı altında, özellikle araç içi gibi ısının hızla yükseldiği alanlarda bırakıldığında hücrelerin basıncı artıyor; bu durumun ‘‘bomba etkisi’’ yapabileceğini belirtti. Usta, cihazların üretim ve kullanım amacına uygun olmayan koşullarda performans kaybı ve güvenlik sorunları yaşanabileceğini söyledi.

pratik kullanım önerileri:

Yüce, kullanıcılara birkaç net öneri sundu: powerbankleri doğrudan güneş ışığına koymayın, mümkünse gölgede saklayın ve şarj olurken dolduğunda fişten çekin. Özellikle cihazları aracın ön cam altındaki göğüs kısmına koymaktan kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, uzun süre şarjda bırakmanın tehlikeli olabileceğini vurgulayarak en fazla 1 gün şarjda bırakın ifadesini kullandı.

Taşınabilir şarj cihazlarının günümüz iletişim ihtiyaçları için çok faydalı olduğunu söyleyen Yüce, bunların bilinçli kullanılmaması halinde hem cihaz hem de çevre için tehlike yaratabileceğini hatırlattı. Kullanıcıların üretici talimatlarına uyması, aşırı ısıdan koruması ve uygun saklama koşullarına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

AŞIRI SICAKLAR POWERBANKLERİ TEHLİKEYE DÖNÜŞTÜRÜYOR

AŞIRI SICAKLAR POWERBANKLERİ TEHLİKEYE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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