Sebze atıklarından kozmetik renklere: Chroma Naturals dünya ikincisi oldu

İEÜ araştırmacısının uluslararası başarısı:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Geçkin, lahana, pancar ve mor havuç gibi sebze atıklarından kozmetik sektörü için doğal renkler elde etme fikriyle küresel bir başarıya imza attı. Kurduğu Chroma Naturals oluşumu, Danimarka'da düzenlenen Creative Business Cup finalinde 30’u aşkın ülkeden katılımcı arasından dünya ikinciliği elde etti.

Atıkların değerlendirilmesinden kozmetik ürünlerine:

Geçkin, projenin başlangıç noktasını gıda yan ürünlerinin yeniden değerlendirilmesi olarak tanımlıyor. Sebze atıklarının büyük kısmının kullanılmadan çöpe gittiğine dikkat çeken araştırmacı, bu atıklardan; ruj ve allık gibi renklendiricilerin yanı sıra dermokozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde de kullanılabilecek doğal pigmentler üretmeyi hedeflediğini belirtti.

Geçkin uygulama sürecini ve araştırma desteğini şöyle anlattı: "Kozmetikte kullanılan petrol bazlı ve hayvansal renklendiricilere alternatif geliştirmek istedim. Gıda yan ürünlerinden doğal pigmentler elde etmek için TÜBİTAK desteğiyle bu alanda geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüm. Örneğin, mor lahanayı kullanarak tamamen doğal bir allık üretmek için çalıştım ve önemli ilerleme kaydettim. Ardından Chroma Naturals’ı kurdum. Creative Business Cup’ta dünya ikincisi olmak, çalışmalarımın uluslararası alanda da karşılık bulduğunu görmek açısından çok değerliydi. Bundan sonraki hedefim, geliştirdiğim ürünlerin daha geniş ölçekte kullanılmasını sağlamak, iş birliklerimizi artırmak ve Chroma Naturals’ı uluslararası pazarda güçlü bir marka haline getirmek."

Üniversite desteği ve gelecek hedefleri:

İEÜ Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İEÜ+KREA) Müdürü Dr. Gözde Çeviker, Danimarka'daki başarının üniversite ve kent düzeyinde sevinç yarattığını söyledi. Çeviker, Geçkin'in Create in İzmir projesi kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilen Creative Business Cup Türkiye 2026'yı kazanarak finale katılma hakkı kazandığını, projenin başından beri potansiyeline güvendiklerini vurguladı.

Dr. Çeviker sözlerini şöyle sürdürdü: "Duygu Hocamız, Create in İzmir projesi kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilen Creative Business Cup Türkiye 2026’yı kazanarak Danimarka’ya gitmeye hak kazanmıştı. Fikrine, yaptığı çalışmalara ve projenin sahip olduğu potansiyele başından beri çok güveniyorduk. Danimarka’daki dünya finalinde de iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorduk. Ne mutlu bize ki öyle de oldu. 30’dan fazla ülkeden girişimcinin yer aldığı böylesine önemli bir organizasyondan dünya ikinciliğiyle dönmek hepimiz için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Duygu Hocamızın başarısı, doğru bir fikrin iyi bir çalışma ve kararlılıkla uluslararası ölçekte ne kadar güçlü bir karşılık bulabileceğini de gösterdi. İEÜ+KREA olarak üniversitemizden çıkan fikirlerin gelişmesini, iş dünyasıyla buluşmasını ve dünya çapında ses getirmesini desteklemeye devam edeceğiz"

Başarı, hem sürdürülebilirlik hem de yerli girişim örneği olarak öne çıkıyor. Geçkin ve ekibinin önümüzdeki dönemde iş birliklerini artırarak geliştirdikleri doğal pigmentlerin daha geniş çapta ticarileşmesini sağlamayı hedeflediği belirtildi.

DUYGU GEÇKİN (SOLDA) VE DR. GÖZDE ÇEVİKER (SAĞDA)