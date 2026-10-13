Güney Ege'yi geceye taşıyan yağışlar Marmaris'te etkili oldu

Güney Ege'de sağanak etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış başladı. Öğle saatleriyle birlikte başlayan yağış, ilçe genelinde yerel olarak etkili oluyor.

Meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Güney Ege için beklenen yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Marmaris'te durum:

Bugün öğle saatleriyle başlayan yağış nedeniyle şu ana kadar ilçede yağıştan kaynaklı bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak meteorolojinin değerlendirmesine göre yağışların gece boyunca yer yer kuvvetlenebileceği ve yarın öğlen saatlerine kadar aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Haber: Güldemet Kızıl / MUĞLA (İHA) — 13.10.2026 15:55:54

GÜNEY EGE’DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI