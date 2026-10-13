Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2756 +0,40%
Bist 12.238,35 +0,72%
Altın Gram 6.650,83 +0,00%
EUR/USD 1,1194 +0,30%
Brent Petrol 105,84 -0,76%
--°

Güney Ege'yi geceye taşıyan yağışlar Marmaris'te etkili oldu

Meteoroloji uyarısının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, gece etkisini artırarak yarın öğlen saatlerine kadar sürecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:58

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 16:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Güney Ege'yi geceye taşıyan yağışlar Marmaris'te etkili oldu

Güney Ege'de sağanak etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış başladı. Öğle saatleriyle birlikte başlayan yağış, ilçe genelinde yerel olarak etkili oluyor.

Meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Güney Ege için beklenen yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Marmaris'te durum:

Bugün öğle saatleriyle başlayan yağış nedeniyle şu ana kadar ilçede yağıştan kaynaklı bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak meteorolojinin değerlendirmesine göre yağışların gece boyunca yer yer kuvvetlenebileceği ve yarın öğlen saatlerine kadar aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Haber: Güldemet Kızıl / MUĞLA (İHA) — 13.10.2026 15:55:54

GÜNEY EGE’DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

GÜNEY EGE’DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyşehir gölü'nde 24 saat denetimle yasa dışı avcılık önleniyor
images

Kuşadası sokaklarında küçük dev ile kapsamlı temizlik
images

Asbestli borular tarihe karıştı: Maltepe'ye modern içme suyu hattı
images

Turgutlu Kervan Yolu'nda prestij cadde dönüşümü başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir gölü'nde 24 saat denetimle yasa dışı avcılık önleniyor

Kral vi. felipe sebte'ye ziyaretinde kraliyetin desteğini yineledi

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi